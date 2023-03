Nuovo Stadio, Biasin avvisa: “San Siro ancora ipotesi più probabile, ma…”

Fabrizio Biasin intervenuto a TVPlay ha parlato del tema stadio. “San Siro ancora l’ipotesi più probabile. Stadio? Con questi presupposti non si fa”

Non sembra sbloccarsi la situazione legata al nuovo stadio di Milan e Inter. Da tempo rossoneri e nerazzurri sognano di avere una casa tutta loro, ma la strada è più in salita di quello che sembra. A perderci, per ora, sono solo i tifosi che attendono impazientemente.

Inter e Milan meritano uno stadio…anzi due. E’ il pensiero comune di ogni appassionato di calcio, e anche delle dirigenze dei club che ormai da anni provano a riuscire a trovare i giusti incastri per realizzare questo sogno. Sino a poco tempo fa, sembrava che Milan e Inter fossero impegnate in un progetto di stadio comune. La lunga diatriba con il comune e con in sindaco sala e le tante normative a cui sottostare però hanno reso complicato far decollare il progetto.

Negli ultimi tempi, poi, le volontà delle due squadre sembrerebbero essere cambiate: non più uno stadio comune, ma due stati separati per ogni club. Più semplice a dirsi che a farsi. Le aree praticabili a Milano non sono molte, un eventuale spostamento nei comuni limitrofi continua ad essere in alto mare, e resta poi in ballo la questione San Siro. Cosa fare di un monumento come il Meazza? Darlo ad una sola delle due squadre? Demolirlo? Ristrutturarlo? Usarlo per altri intenti? La situazione, insomma, è ancora in altissimo mare.

Biasin: “Stadio? Per me si continua con San Siro”

Ospite di TVPlay, ha parlato della questione anche il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin. “Per me l’opzione più probabile continua ad essere San Siro” ha spiegato. Secondo il giornalista, sarebbe l’opzione più conveniente per tutti. “E’ difficile che Inter e Milan possano trovare le risorse per fare ognuna il proprio stadio, e il comune non può permettersi di ritrovare vuoto San Siro.

Secondo Biasin, anche le società preferirebbero non abbandonare San Siro. “Piace a tutti, è un monumento” ha detto. “Gli interventi da fare però sono troppo anti-economici”. Per questo dunque le società starebbero studiando anche altri soluzioni.

Reperire i fondi per fare uno stadio però è tutt’altro che semplice. “Non bisogna essere per forza multimiliardari. Nessuno investe subito miliardi per fare lo stadio. Si chiedono i prestiti” ha spiegato. Questo però non significa che non ci si debba dare da fare per trovare partner commerciali. “Per fare lo stadio bisogna trovare partner commerciali. Spesso chi fa lo stadio poi diventa socio”. Il calcio italiano è però lontano da queste dinamiche: “Sono discorsi troppo avanzati, siamo ancora a zero”. ha detto.

Biasin ha poi detto la sua sul no del comune a fare lo stadio in zone verdi: “Se i presupposti sono questi non si farà mai. Non lo puoi fare al Duomo…” ha detto.