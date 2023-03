Ibrahimovic batte il record e supera un ex Milan: “Un po’ mi dispiace…”

L’attaccante del Milan batte anche questo record e l’ex difensore rossonero commenta il soprasso in maniera scherzosa

Una settimana fa, tornando in campo dopo quasi dieci mesi nella partita di San Siro contro l’Atalanta, Zlatan Ibrahimovic è riuscito a battere l’ennesimo record della sua straordinaria carriera.

L’attaccante svedese è tornato finalmente sul rettangolo verde per aiutare i suoi compagni e lo ha fatto al 74esimo della sfida contro la Dea di Gian Piero Gasperini. Il suo Milan era già in vantaggio di una rete e Zlatan ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Olivier Giroud. Dopo qualche minuto dal suo rientro è arrivato anche il gol di Messias per il 2-0 finale.

Una bella serata per Ibra, che non vedere l’ora di rimettere piede in campo, dopo il grande lavoro fatto per recuperare dopo l’intervento al ginocchio. Un’altra sfida personale vinta per lui, che si unisce anche ad un altro particolare record battuto. Entrando in campo infatti Ibrahimovic è diventato il giocatore di movimento più anziano di sempre a disputare un match di Serie A, a 41 anni 4 mesi e 3 giorni.

Ibra supera Costacurta nella classifica dei più anziani in Serie A

Non solo questo però, perché con l’ingresso in campo della scorsa settimana è diventato anche il più anziano del Milan, superando Alessandro Costacurta, che invece aveva fatto la sua ultima presenza a 41 anni e 25 giorni.

L’ex difensore rossonero e attuale commentatore ha commentato la cosa in collegamento con Sky Sport: “Sono devastato – dice scherzosamente – E’ chiaro che i record sono fatti per essere battuti e ovviamente un po’ mi dispiace. Ma Ibra è un leone, un fuoriclasse assoluto. Credo che lui possa veramente dare ancora qualcosa in campo e non solo fuori nello spogliatoio”.

Il recordo di Ibrahimovic riguarda i giocatori di movimento e il Milan, ma è ancora il settimo giocatore più anziano di sempre in Serie A. Davanti a lui ci sono infatti ancora sei portieri. In cima alla classifica c’è Marco Ballotta (44 anni e 38 giorni), seguito da Gianluigi Buffon, Francesco Antonioli, Gianluca Pegolo, Alberto Fontana e Roberto Colombo. Nella top 10, inoltre, figura anche Paolo Maldini, decimo giocatore più anziano della Serie A con 40 anni e 339 giorni.