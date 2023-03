Kevin Prince Boateng compie 36 anni: i tre gol più belli con il Milan, che spettacolo (VIDEO)

Oggi l’ex centrocampista rossonero spegne 36 candeline: andiamo a rivivere le sue tre marcature più belle con la casacca del Diavolo

Kevin Prince Boateng compie oggi 36 anni. Il centrocampista ghanese con cittadinanza tedesca milita oggi in Bundesliga nelle fila dell’Hertha Berlino, proprio dove aveva iniziato la sua carriera. Tuttavia egli ha lasciato un grande ricordo anche al Milan.

Con la maglia del Diavolo ha giocato dal 2010 al 2013 e per altri sei mesi nel 2016, collezionando 114 presenze e 18 gol complessivi e vincendo anche un Campionato e una Supercoppa Italiana. Boateng arrivò dal Portsmouth in un affare con il Genoa e si rivelò molto più importante di quanto ci si aspettava, schierato da Massimiliano Allegri come trequartista nel suo 4-3-1-2, dietro a due giocatori del calibro di Robinho e Ibrahimovic.

Indimenticabile il suo Moonkwalk, il famoso ballo di Michael Jackson, durante i festeggiamenti per lo Scudetto del 2011 a San Siro, ma anche i tanti bellissimi gol realizzati durante la sua permanenza in rossonero. Andiamo quindi a rivivere i suoi tre gol più belli con la maglia del Milan.

Lecce-Milan 3-4, il gol che avvia la rimonta

Nella top 3 non può mancare uno dei tre gol segnati nell’incredibile partita vinta al via del Mare contro il Lecce il 23 ottobre 2011. Il Milan era sotto di tre reti alla fine del primo tempo dopo un inizio shock e Boateng fa il suo ingresso in campo all’intervallo.

L’entrata del ghanese cambia totalmente la partita e il suo primo gol dopo quattro minuti è davvero impressionante. Un mancino di controbalzo esterno che si infila sotto l’incrocio dei pali, con il pallone che prende un effetto incredibile. Anche la seconda rete è molto simile e poi la tripletta corona uno show incredibile, che vale 3 punti importantissimi grazie anche al gol vittoria di Yepes nel finale di partita.

Milan-Barcellona 2-3, la giocata acrobatica

Un altro gol fantastico di Boateng con il Milan è quello segnato contro il fortissimo Barcellona degli anni di Pep Guardiola, persa a San Siro per 2-3. Quello del centrocampista, per il momentaneo 2-2, è un gol semplicemente fantastico.

L’autorete di Van Bommel aveva portato in vantaggio i blaugrana, prima del pari di Ibrahimovic. A riportare avanti i catalani è un calcio di rigore di Lionel Messi, che chiude il primo tempo sull’1-2. Al minuto ’54 c’è uno spiovente in area e Boateng si appropria della sfera dopo un rimpallo. Aggancio, dribbling di tacco per superare Abidal e missile sul primo palo per trafiggere Victor Valdes. Nel finale arriverà purtroppo il gol vittoria del Barcellona con Xavi.

Milan-Arsenal 4-0, stop e bordata al volo

Se parliamo di Champions League, non possiamo poi non dimenticare anche l’eurogol segnato in Milan-Arsenal 4-0. Si giocavano gli ottavi di finale e Boa decide di sbloccare la sfida d’andata contro i Gunners con un altro capolavoro. Il centrocampista stoppa di petto su lancio di Nocerino e gira in porta con un tiro al volo bellissimo che bacia la traversa e si infila in rete, per l’1-0. Il Diavolo andrà poi ad imporsi con quattro reti (doppietta di Robinho e Ibrahimovic) e il 3-0 dei londinesi all’Emirates non basterà. Il Milan conquistava quindi i quarti di finale.