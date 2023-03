Il Chelsea svende gli esuberi: una miniera d’oro (a basso costo) per il Milan

Il club londinese deve cedere più di un elemento a fine stagione per finanziare i prossimi acquisti e per sfoltire la rosa: i rossoneri valutano la situazione

In più di un’occasione il Milan si è trovato a fare affari di mercato con il Chelsea negli ultimi anni. I rossoneri e i blues sono in ottimi rapporti e quindi spesso vanno a guardare a Londra quando si tratta di cercare giocatori.

Due anni fa le due società hanno chiuso l’operazione Fikayo Tomori, che il Diavolo aveva prima prelevato in prestito con diritto di riscatto a gennaio 2021, per poi riscattarlo l’estate successivo. Maldini e Massara sborsarono una cifra intorno ai 28 milioni per assicurarsi il centrale inglese. C’è stato poi Tiemoué Bakayoko, preso per due volte in prestito dal Milan, e che ora tornerà proprio in Inghilterra.

Il Milan ha inoltre trattato a lungo anche Hakim Ziyech, da diverso tempo in uscita dal club londinese, ma le richieste economiche degli inglesi e del calciatore marocchino non hanno permesso di chiudere questa operazione. L’ex Ajax è comunque sempre seguito e anche la prossima estate potrebbe essere una buona occasione. La sua partenza infatti a giugno appare ancora più probabile.

Calciomercato Milan, da Pulisic a Mount: quante occasioni dal Chelsea

Ad ogni modo, Ziyech non rappresenta la sola opportunità dal Chelsea in vista della sessione estiva di mercato. Il club ha infatti investito molto sul mercato e ora deve rientrare di qualche spesa, oltre al fatto di dover sfoltire un po’ la rosa.

Fichajes.net spiega anche che la squadra di Graham Potter ha in mente di fare due altri investimenti, il riscatto di Joao Felix dall’Atletico Madrid e l’acquisto del mediano Declan Rice dal West Ham. Due operazione onerose che necessitano di qualche cessione per avere il cash. Ecco quindi che la società inglese starebbe pensando a delle cessioni, anche inaspettate, per ottenere i soldi. Tra questi ci sarebbe anche Koulibaly, arrivato solo quest’anno dal Napoli per 40 milioni, ma che non si è imposto come si pensava.

Un altro nome è quello di Mason Mount. Il trequartista è in scadenza nel 2024 e ultimamente non gioca neanche più titolare. Si potrebbe arrivare a lui con una cifra un po’ più bassa del suo valore attuale e diverse squadre hanno già chiesto informazioni. C’è Poi Christian Pulisic, discontinuo da quando veste la maglia dei Blues e non considerato molto dal tecnico. Anche la sua partenza è abbastanza probabile, soprattutto ora che nel suo ruolo c’è anche Mudryk.

Chiude la lista fatta dal sito spagnolo il profilo di Conor Gallagher, giovane centrocampista lanciato quest’anno, ma che non avrebbe spazio in caso di arrivo di Rice. Tra questi nomi non c’è quello che potrebbe interessare al Milan, ovvero Loftus-Cheek, accostato nelle ultime ore al club rossonero. C’è da capire se il Chelsea vorrà privarsi anche di lui. Non dimentichiamoci poi che il Chelsea potrebbe sempre fare il nome di Leao se da Milanello facessero capolino per qualche calciatore.