Milan, derby con l’Inter per il francese: Marotta ci prova

Le due milanesi hanno mostrato entrambe interesse per il centrale difensivo, che in questa stagione è tornato quasi ai suoi livelli

Siamo a marzo e la stagione attuale è ormai entrata nel vivo, perché da ora inizia le partite decisive e ci si giocano tutti gli obiettivi. Intanto però le società cominciano a muoversi anche già per la prossima di stagione, andando a sondare nuovi profili sul mercato.

I club sanno che serve muoversi con largo anticipo per anticipare la concorrenza e per impostare al meglio le trattative. C’è da capire la disponibilità dei calciatori e dei club di appartenenza ad effettuare l’operazione, ma soprattutto bisogna capire quali sono le vere occasioni per rinforzarsi nei ruoli in cui servono degli innesti.

Il Milan si sta già muovendo da qualche settimana per il profilo in attacco, ma valuta con attenzione anche elementi per gli altri reparti. Non è escluso infatti che possa arrivare un rinforzo in difesa, soprattutto nel caso in cui Stefano Pioli confermasse la difesa a tre. In quel caso il roster dei centrali dovrebbe essere allargato. In questo senso potrebbe nasce un derby di mercato con l’Inter.

Rossoneri e nerazzurri sarebbero infatti interessate entrambe a un difensore che milita attualmente in Serie A, anche se solamente in prestito. Stiamo parlando di Samuel Umtiti del Lecce.

Umtiti al Lecce è rinato: le milanesi lo valutano per l’estate

Il centrale 29enne è arrivato a titolo temporaneo in estate nel club salentino dal Barcellona ed è tornato vicino ai suoi livelli. Il classe ’93 ha militato per sei stagioni nei catalani ma non è mai riusciti a fornire le prestazioni di quando giocava nel Lione, che convinsero gli spagnoli ad acquistarlo nel 2016 per 25 milioni di euro.

Ciò anche a causa dei numerosi infortuni che lo hanno tartassato negli ultimi anni. Questa esperienza al Lecce ha rigenerato Umtiti, le cui prestazioni hanno attirato le attenzioni di Milan e Inter. La notizia arriva dalla Spagna e a riportarla è Mundo Deportivo, che analizza il mercato in uscito del club blaugrana e quindi anche la possibile cessione a titolo definitivo del centrale francese, campione del mondo nel 2018 con i Blues.

Umtiti ha collezionato quest’anno 13 presenze, di cui 12 da titolare, convincendo davvero tutti. Sul piano tecnico le qualità non sono mai mancate e dal punto di vista fisico sta crescendo, nonostante qualche solito problemino fisico. Il Lecce sta pensando a un suo ingaggio definitivo, ma se scendessero in campo club di maggio prestigio l’impresa diventerebbe molto ardua.