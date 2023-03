Milan, Giroud ha la febbre: doppia opzione per Pioli | C’è un favorito

Giroud è stato colpito da un attacco febbrile, è a rischio per Tottenham-Milan: ci sono due alternative per l’attacco, una è in vantaggio.

Il Milan domani sera contro il Tottenham si gioca un obiettivo importante, ovvero la qualificazione ai Quarti di Champions League. Rischia di farlo senza due pedine molto importanti, ovvero Brahim Diaz e Olivier Giroud.

L’ex Manchester City ha accusato un trauma distorsivo a un ginocchio prima della partita contro la Fiorentina e negli ultimi due giorni ha svolto nel lavoro personalizzato. Non si tratta di un infortunio preoccupante, ma comunque la sua presenza a Londra rimane in dubbio.

Incerta anche quella del bomber francese, che invece è stato colpito da un attacco febbrile. Ieri non era neppure a Milanello per allenarsi. Stamattina verranno verificate le sue condizioni e quelle del compagno di squadra. Non è escluso che Stefano Pioli decida di portarli comunque a Londra, sperando che domani siano arruolabili per il match.

Tottenham-Milan, due opzioni per rimpiazzare Giroud

Ovviamente, il mister deve pensare a chi impiegare come titolari nel caso in cui Diaz e Giroud non ce la facessero a recuperare. Per il ruolo di trequartista, molto probabile l’utilizzo di Rade Krunic. Il bosniaco darebbe più fisicità ed equilibrio rispetto a Charles De Ketelaere, che è un giocatore più offensivo e più tecnico.

La Gazzetta dello Sport dà per favorito in attacco Ante Rebic. Il croato non sta vivendo una stagione esaltante, però può dare maggiore profondità ed essere più letale in contropiede rispetto a Divock Origi. Comunque da non scartare l’impiego dell’ex Liverpool, centravanti forte fisicamente e che ha già una certa esperienza in Champions League. Inoltre, conosce il Tottenham.

Ci sarebbe anche De Ketelaere come ipotesi, visto che ha già giocato come attaccante, però la sensazione è che non ci sarà lui accanto a Rafael Leao nel 3-4-1-2 di Pioli. Probabile che il belga parta dalla panchina a Londra.

I numeri in stagione di Rebic e Origi

Rebic è più esterno offensivo o una seconda punta, però in alcune occasioni è stato schierato da falso nove. La sua stagione era iniziata bene con i due gol all’Udinese nella vittoria nella prima giornata della Serie A 2022/2023, poi è proseguita male tra infortuni e prestazioni sottotono. In totale ha collezionato 3 gol e 2 assist in 22 presenze.

Anche l’annata di Origi non è di quelle da ricordare al momento. Arrivato da Liverpool già infortunato, ha iniziato in ritardo la preparazione e poi ha faticato un po’ a incidere. Ha avuto anche ulteriori problemi fisici a ostacolarlo. Ha all’attivo 2 gol e 1 assist nelle 22 partite disputate finora. Pioli deve pregare di recuperare Giroud per domani sera.