Nesta: “A Londra il Milan deve giocare a viso aperto. Mi aspetto di più da Leao”

L’ex difensore rossonero consiglia ai rossoneri di avere coraggio domani sera ed è sicuro che la squadra è pronta per questo tipo di sfide

Domani sera il Milan si giocherà una fetta importante della propria stagione perché farà visita al Tottenham di Antonio Conte per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il vantaggio dell’andata incoraggia ma non rende tranquilli i rossoneri.

La squadra di Stefano Pioli è pronta per questa sfida e vuole provare a tornare tra le prime otto d’Europa, a ben undici anni di distanza dall’ultima volta. Un ex Milan che si intende sicuramente di Champions League è Alessandro Nesta, che con la maglia del Diavolo ne ha vinte ben due, nel 2003 e nel 2007. L’ex difensore è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di questa sfida.

Nesta ha cominciato con un consiglio tattico per la squadra rossonera, invitandola ad avere coraggio e ad attaccare: “Direi di non difendersi come primo obiettivo ma di fare un gol. Attaccherei più che fare barricate: le caratteristiche del Milan sono queste. Cercherei di mettere in difficoltà l’avversario, specie ora che non vive il suo miglior momento. Molto meglio andare là e giocarsela, anche perché i difensori del Milan sono più bravi con la linea alta, ma fanno più fatica nelle marcature in area”.

Nesta non ha dubbi: il Milan è pronto per questa sfida

L’ex centrale difensivo e attuale allenatore ha poi spiegato che queste partite sono la base per fare il salto di qualità per un calciatore e per una squadra vincente. I rossoneri, a suo modo di vedere, sono pronti, ma per il trionfo finale non ci sono ancora le basi.

“Per il passaggio da giovani campioni a giocatori di spessore internazionale servono partite come queste. Un contesto diverso, con più qualità e pressione, dove la posta in palio è altissima. Il Milan è pronto per questa partita, mi aspetto di più da Leao e Diaz. Oggi è difficile pensare di vincere la Champions, ma il Milan può andare avanti pensando partita dopo partita. Quest’anno ha avuto tanti problemi: gli infortuni e i nuovi acquisti hanno dato poco. Se il budget è limitato, non escono sempre fuori Theo o Leao”.

Nesta ha poi speso due parole anche su alcuni singoli, in particolare Charles De Ketelaere e Zlatan Ibrahimovic: “A fine anno dovrà resettarsi, ora è in un tunnel e in difficoltà. Vada in vacanza, poi vediamo. Ibra? L’ho incontrato a Miami, allenato e motivatissimo. Dal punto di vista mentale è impressionante. Avrebbe fatto comodo, ma ora dirlo è facile. Tempo fa la situazione era meno chiara”.