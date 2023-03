Tonali: “Che emozioni nel 2007. Erano troppi anni che il Milan non giocava la Champions”

Il centrocampista rossonero è stata intervistato dalla UEFA e ha commentato l’emozione di indossare la maglia rossonera in Champions

Il Milan è atteso da una partita davvero importantissima mercoledì sera a Londra. Una sfida che riassume un po’ tutto il percorso dei rossoneri negli ultimi due anni e mezzo e che potrebbe riportarli tra le prime otto squadre d’Europa.

La squadra di Stefano Pioli fa visita al Tottenham di Antonio Conte per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League e parte dal vantaggio guadagnato all’andata a San Siro grazie al gol di Brahim Diaz. Il Diavolo farà di tutto per avere la meglio degli Spurs e per portare a casa la qualificazione, che garantirebbe anche introiti importanti per il club.

Pioli spera di avere la squadra al completo o quasi per questo incontro decisivo, anche se al momento ci sono alcuni nodi importanti da sciogliere, che riguardano soprattutto le condizioni di Brahim Diaz e di Olivier Giroud, preso da un attacco influenzale. Chi invece ci sarà senza dubbio è Sandro Tonali, punto fermo di questa squadra da ormai un anno e mezzo.

Le dichiarazioni di Sandro Tonali

Il centrocampista classe 2000 è stato intervistato dalla UEFA Champions League Magazine in vista della partita contro i londinesi e ha parlato della bellezza e del fascino di questa competizione.

L’ex Brescia ha ricordato di quando da piccolo ammirava i suoi idoli giocare in questa coppa: “Quando il Milan giocava in Champions era una squadra incredibile. E’ stato un grande Milan e lo ha dimostrato in Italia e in Europa. Era davvero qualcosa di speciale: mi ricordo soprattutto le emozioni della Champions vinta nel 2007“.

Sandro Tonali ha giocato tutte e sette le partite di questa edizione e ha fornito anche due assist fino ad ora. Il suo apporto al momento è stato fondamentale e i tifosi contano su di lui e sul suo spirito anche mercoledì: “Giocare la Champions è una grande emozione. Erano troppi anni che il Milan non giocava la Champions, è davvero bello tornare a giocare partite così come le gare ad eliminazione diretta”.