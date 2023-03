Le formazioni ufficiali di Tottenham-Milan, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21

Per il Milan è arrivata l’ora della verità in Champions League. Tutto pronto per il match di stasera a Londra contro il Tottenham, per il ritorno degli ottavi di finale, che sanciranno quale tra le due squadre entrerà fra le migliori otto d’Europa.

Si parte dall’1-0 dell’andata in favore dei rossoneri grazie alla rete di Brahim Diaz, ma la qualificazione ovviamente è ancora del tutto aperta. La squadra di Stefano Pioli deve giocare con coraggio e provare a chiudere i conti, senza adagiarsi troppo sul vantaggio acquisito a San Siro. I rossoneri arrivano dal ko sul campo della Fiorentina, che ha interrotto la serie di quattro vittorie di fila, ma il morale del Diavolo resta altissimo.

Il Tottenham è in difficoltà e arriva da due sconfitte, ma oggi Harry Kane e compagni daranno tutto davanti ai propri tifosi per recuperare il risultato e passare il turno. Il centravanti della nazionale inglese è il pericolo numero uno per il Milan, ma occhio anche al coreano Son. Pioli con gli Spurs cambierà poco rispetto alle ultime uscite: confermata la difesa a tre e Junior Messias come quinto sulla destra. In mezzo ci sarà Krunic al fianco di Tonali, con Brahim Diaz sulla trequarti a supportare la coppia d’attacco formata da Leao e Giroud.

Tottenham-Milan, le formazioni ufficiali

Tottenham (3-4-2-1): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Eerson, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. A disp. Austin, Whiteman, Danjuma, Devine, Lucas, Porro, Richarlison, Sanchez, Sarr, Tanganga. All.: Conte

Milan (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Krunic, Tonali, Hernandez; Diaz; Leao, Giroud. A disp.:Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré, Calabria, Dest, Kjaer; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Origi. All.: Pioli