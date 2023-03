Nesta sulla crescita del Milan: “Difficile con budget limitato, la proprietà dovrebbe investire di più”

Alessandro Nesta sul futuro del Milan: “Crescere ulteriormente è difficile con budget limitato”. Poi l’appello alla proprietà

Il Milan negli ultimi anni ha avuto un percorso di crescita davvero invidiabile, ma come fare per continuare ad evolversi ed arrivare ai livelli dei top club Europei? Una missione quasi impossibile, almeno secondo Alessandro Nesta.

Dall’arrivo di Elliot nella proprietà del Milan e di Paolo Maldini e Frederic Massara in dirigenza è innegabile che il Milan abbia fatto un netto balzo in avanti dal punto di vista del progetto. Da rose ricche di giocatori sul viale del tramonto, costose e poco redditizie si è passati ad una squadra ricca di giovani, con prospettiva e diversi importanti asset. Dalle spente qualificazioni in Europa League si è passati ad una insperata e incredibile vittoria dello scudetto.

Quando si arriva ad un traguardo così importante, viene naturale chiedersi quale sia il prossimo step. Cosa fare di più? Come crescere ulteriormente? Come puntare a confermare la vittoria o addirittura a diminuire il gap con le big europee?

Una risposta che per il Milan sembra essere stata più complicata del previsto. Il mercato estivo fatto dai rossoneri fa fatica ad ingranare, e sono in tanti a pensare che il “post scudetto” del Milan non sia stato gestito nel migliore dei modi, ma che anzi qualche errore di strategia o eccesso di presunzione dato dallo scudetto appena vinto sia stato fatto.

Alessandro Nesta “bacchetta” la proprietà: “Per crescere servono investimenti”

Della stessa idea non è Alessandro Nesta. L’ex difensore rossonero è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. A Nesta è stato chiesto in che modo, secondo lui, il Milan potrebbe crescere e continuare ad alzare il proprio livello.

Nesta ha sottolineato come la vittoria dello scudetto sia stato un risultato straordinario per i rossoneri, un vero miracolo. “Ma non puoi farlo ogni anno” ha detto. Secondo lui le “colpe”, per così dire, della stagione sin qui sottotono rispetto a quella dello scorso anno dei rossoneri è da ricondurre non tanto ad eventuali errori di Maldini e Massara, ma più che altro ad una mancanza di risorse della società.

Con un budget limitato, ha spiegato Nesta è difficile immaginare un percorso di crescita lineare. Questo perché essendo costretti ad investire sul potenziale non sempre si riescono ad acquistare futuri campioni come Theo Hernandez o Leao ma è facile sbagliare. “Non sempre escono fuori quel tipo di giocatori li, ci sta fare qualche errore” ha detto. Tutto, insomma, dovrebbe partire da un maggiore sostegno economico da parte della proprietà. “E’ la proprietà semmai che dovrebbe investire di più” ha detto, sottolineando poi come gli investimenti vengano ripagati, sia dai risultati sul campo sia dall’aumento del valore della rosa che grazie alle cessioni può regalare ulteriori profitti al club.