Milan, Tonali: “Adesso non commettiamo l’errore di gennaio”, Theo: “Siamo forti”

Le dichiarazioni di Theo Hernandez e Sandro Tonali al termine di Tottenham-Milan ai microfoni di Sky e Prime Video

Il Milan pareggia a Londra contro il Tottenham per 0-0 e si qualifica per i quarti di finale di Champions League dopo ben undici anni dall’ultima volta. I rossoneri hanno sfruttato il risultato dell’andata per mandare a casa gli Spurs e ora sono tra le migliori otto d’Europa.

La squadra di Stefano Pioli ha giocato un’ottima gare e non ha speculato sul vantaggio ottenuto a San Siro affrontando l’avversario in modo coraggioso. Adesso c’è da aspettare tutte le sfide degli ottavi e capire poi quale avversaria uscirà dall’urna. Due dei migliori in campo del Diavolo sono stati ancora una volta Theo Hernandez e Tonali.

Il primo ha parlato a fine partita ai microfoni di Sky: “Abbiamo lavorato tanto e dobbiamo continuare così. Non mi aspettavo di fare un percorso del genere al Milan, ma siamo una squadra molto forte e lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo aspettare e allenarci bene per quello che verrà”.

Le parole di Tonali a fine gara

Al termine del match ci sono state anche le dichiarazioni Sandro Tonali. Il centrocampista ex Brescia ha commentato la vittoria e il passaggio del turno ai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “Questo è il risultato di un percorso fatto tutti insieme. Siamo venuti qui per giocare da Milan. Era un sogno e un obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Non siamo con la pancia piena. Sarebbe un errore, che è quello che abbiamo commesso nel mese di gennaio. Dobbiamo lottare su ogni pallone e non fissare obiettivi”.

Tonali ha poi parlato anche a Prime Video e ha spiegato: “Volevamo qualificarci a tutti i costi. L’emozione che può darci una partita così è incredibile. Conosciamo il nostro percorso, con tante difficoltà ma anche con tante reazioni e questa è la cosa importante. Questa soddisfazione è meritata ed è tanta roba per tutti”.