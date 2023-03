Tottenham-Milan, ufficiale: fischio d’inizio alle 21.10, il motivo

Arrivano novità importanti da Amazon Prime Video. L’inizio di Tottenham-Milan può slittare di qualche minuto per un motivo preciso

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Tottenham-Milan. La gara, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, è in programma alle ore 21.00. Le motivazioni sono altissime per entrambe le squadre, che non vogliono perdere l’occasione di sorprendere i propri tifosi e strappare il pass per i quarti di finale della prestigiosa competizione.

Da Amazon Prime Video, piattaforma streaming che trasmetterà in diretta la partita, ci arriva però una notizia importante. Il fischio d’inizio di Tottenham-Milan potrebbe slittare di qualche minuto a causa del traffico che in questo momento sta affollando le vie di Londra limitrofe al Tottenham Hotspur Stadium. Nel caso in cui la gara non iniziasse per le 21.00 non c’è dunque da preoccuparsi.

Il Milan, a causa del traffico, è infatti arrivato in netto ritardo allo stadio degli Spurs. Il pullman ha perso più tempo del previsto. Per questo motivo, i rossoneri hanno chiesto agli arbitri di poter posticipare di circa dieci minuti il fischio d’inizio. Serve certamente più tempo per il riscaldamento pre-gara e organizzare al meglio le idee in spogliatoio. Pioli ha dichiarato ai microfoni di Amazon Prime Video: “Abbiamo chiesto lo spostamento di dieci minuti ma ancora non ci hanno risposto”.

In realtà, come confermato da pochi minuti dalla giornalista di Amazon Prime, è stato ufficialmente accordato il posticipo del fischio d’inizio di dieci minuti. Tottenham-Milan avrà inizio alla ore 21.10.