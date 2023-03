Tottenham-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions

Tottenham-Milan in campo nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le indicazioni su dove vedere la partita in programma oggi mercoledì 8 marzo dalle 21

Serata da dentro o fuori per Tottenham e Milan che si contendono la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Al Tottenham Stadium si riparte dall’1-0 dell’andata a favore dei rossoneri, vincitori a San Siro con il gol di Brahim Diaz. Un punteggio che tiene apertissima la lotta per il passaggio di turno che sarà decretata con la nuova regola che ha abolito la validità “doppia” dei gol segnati in trasferta e tiene conto solo della somma delle reti realizzate nei due match.

Per tornare ai quarti di finale dopo oltre dieci anni, il Milan deve vincere oppure pareggiare con qualsiasi risultato. Qualsiasi vittoria con due o più gol di scarto, qualificherebbe il Tottenham, il quale, imponendosi nei novanta minuti di gioco con una rete di vantaggio trascinerebbe la sfida ai supplementari.

Calcoli e ipotesi per il Milan che svaniranno all’ingresso in campo del catino infuocato degli Spurs, gremito in ogni ordine di posto. I rossoneri di Pioli dovrebbero schierarsi con Maignan in porta, linea a tre di difesa con Kalulu, Thiaw e Tomori, in mediana Krunic (preferito a Bennacer) e Tonali con Diaz e Leao a supporto di Giroud, recuperato in extremis dopo un lieve attacco febbrile.

Nel Tottenham, due importanti rientri, quello di Antonio Conte in panchina e Hojbjerg a centrocampo dopo la squalifica dell’andata. In avanti possibile conferma del tridente Kane, Son e Kulusevski.

Tottenham-Milan, dove vedere la partita

Tottenham-Milan è un’esclusiva assoluto di Amazon Prime Video. Il match, dunque, è visibile solamente in diretta streaming tramite l’applicazione Prime Video disponibile in tutti gli store digitali per smar tv, smartphone e tablet oltreché su Amazon Fire Stick e decoder Sky Q. Prime è visibile anche su pc da browser sul sito di riferimento.

Per i clienti Prime di Amazon, Prime Video è compresa nel prezzo di abbonamento mensile o annuale. Chi non è abbonato alla pay tv di Amazon può farlo in qualsiasi momento al prezzo mensile di 4.99€. Per accedere ai contenuti è necessario seguire la procedura di registrazione dalla home page di Amazon.

Non ci sarà la diretta televisiva di Tottenham-Milan su Sky Sport o Mediaset Infinity. Su Sky, highlights del match immediatamente disponibili al termine della partita nello studio condotto da Anna Billò, nel quale si commenterà anche l’altro ottavo di finale di giornata tra Bayern Monaco e PSG.

Dopo il Tottenham, il Milan disputerà le ultime due partite prima della pausa per le Nazionali di marzo contro Salernitana (lunedì 11 marzo) e Udinese (sabato 18 marzo). Entrambe saranno trasmesse in simulcast da Dazn e Sky Sport.