L’Inter cede Dumfries e punta un ex Milan: ritroverebbe Calhanoglu

I nerazzurri pensano di cedere l’olandese per fare cassa e nella lista per sostituirlo c’è anche un ex rossonero

Ai primi di marzo il mercato in vista della prossima stagione è già vivo e le società cominciano a fare le loro valutazioni per il futuro, sia in entrate che in uscita. I club anticipano i tempi per non esser presi poi alla sprovvista in estate.

Lo sta facendo anche l’Inter, che in alcuni ruoli non è soddisfatta dei propri protagonisti e per la prossima stagione ha intenzione di cambiare. Simone Inzaghi ha valutato e ha fatto le sue scelte, abbastanza chiara. Chi non ne ha beneficiato negli ultimi mesi è stato Denzel Dumfries, rimasto ai margini e relegato il più delle volte in panchina, a beneficio di Matteo Darmian.

L’esterno destro olandese è stato pagato una cifra importante ed era un titolare inamovibile l’anno scorso, così come nelle prime uscite di quest’anno. I nerazzurri sono andati però incontro a dei problemi di equilibri difensivi e ci ha rimesso il 26enne. Ultimamente Dumfries ha trovato un po’ di spazio, ma solo per l’assenza di Skriniar, e in estate sarà probabilmente sacrificato per sanare il bilancio. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che specifica che l’Inter ha già una lista di nomi per sostituirlo, tra cui anche un ex Milan.

Dalot è tra i nomi dei nerazzurri per sostituire l’olandese

Secondo la rosea, il club nerazzurro ha individuato nel sostituto principale Tajon Buchanan del Brugge. Il nome del canadese sarebbe il primo sulla lista di Marotta e Ausilio, ma il suo prezzo si aggira intorno ai 15-20 milioni.

Per questo motivo ci sono anche delle alternative e una di queste è l’ex rossonero Diogo Dalot. Il portoghese è sempre al Manchester United ma anche con Erik ten Hag non sta trovando molto spazio. Il titolare per il tecnico olandese è Wan-Bissaka ed è probabile che a fine stagione il 23enne lascerà definitamente i Red Devils.

Se l’Inter decidesse di chiudere per lui, Dalot in nerazzurro troverebbe l’altro ex Milan Hakan Cahlanoglu. E non dimentichiamo che il Biscione da diversi mesi spera di arrivare anche a Franck Kessie. Dalla prossima stagione l’Inter potrebbe inserire in rosa dunque un’intera colonia di ex rivali. La lista per il post Dumfries non finisce qui perché un altro nome per la fascia destra è Eric Holm dello Spezia.

Dalot ha giocato per il Diavolo nella stagione 2020-21, in prestito dallo United, collezionando 33 presenze complessive e 2 gol.