Calciomercato Milan, interesse ancora vivo: Maldini non lo molla

Per la dirigenza rossonera l’obiettivo non è ancora sfumato: dopo l’assalto di gennaio l’esterno può tornare di moda in estate

Il Milan è nel pieno della stagione e, ora che ha raggiunto i quarti di finale di Champions League, tutto si fa davvero più interessante. Gli obiettivi per la squadra di Stefano Pioli ora sono diversi, ma nel frattempo il club lavora anche per il futuro.

Effettivamente siamo a metà marzo e se ci si vuole muovere bene nel mercato in entrata per la prossima stagione è giusto cominciare a monitorare i profili che piacciono e provare ad anticipare la concorrenza. Il Diavolo ha bisogno di rinforzi in vari ruolo e la dirigenza lo sa bene: per questo si è già attivata.

Stamattina la Gazzetta dello Sport ha fatto un po’ il punto sui profili offensivi che possono interessare i rossoneri in vista della prossima sessione di mercato, dal giovane Balogun dell’Arsenal ai soliti Okafor del Salisburgo e David del Lille. La rosea ha poi spiegato che la società è attenta anche a monitorare dei calciatori interessanti per la fascia destra.

Dario Osorio è ancora nei piani del Diavolo

Tra questi ce ne è uno che va assolutamente tenuto d’occhio ed è Dario Osorio. Il 19enne di proprietà dell’Univesidad de Chile è stato già trattato a gennaio da Paolo Maldini e Ricky Massara e, secondo quanto assicura la Gazzetta, l’interesse per questo calciatore non si è mai spento.

C’è quindi da aspettarsi un possibile nuovo affondo in estate, soprattutto in caso di partenza di uno tra Messias e Saelemakers. Come aveva riportato anche Di Marzio, nei mesi scorsi una prima offerta del Diavolo, da 5 milioni più il 25% sulla rivendita, era stata rifiutata dal club del Sud America. Le pretese per il cartellino del classe 2004 sono aumentate vista la grande richiesta che c’è per lui. Lo seguono infatti tante squadre, soprattutto in Premier League, ma anche in Serie A.

L’Universidad de Chile a questo punto vorrebbe una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Vediamo se il Milan è pronto a negoziare su questa base di partenza. C’è da capire anche come inserire un giocatore di questo tipo nel nuovo contesto tattico di Stefano Pioli, che con il suo 3-4-2-1 ha cambiato la funzione di quel ruolo. Osorio potrebbe essere sfruttato come esterno a tutta fascia alla Messias, o anche come trequartista.