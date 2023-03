Cambi di formazione per Milan-Salernitana: fuori tre titolari

Stefano Pioli ha in mente alcune modifiche all’undici titolare in vista della partita di lunedì sera a San Siro contro la squadra di Paulo Sousa

Il Milan è ancora al settimo cielo dopo aver eliminato il Tottenham in Champions League e aver raggiunto i quarti di finale della competizione a ben undici anni di distanza dall’ultima volta. I rossoneri però ora devono subito tornare a concentrarsi sul campionato.

La formazione di Stefano Pioli lunedì sera sfiderà infatti la Salernitana per la 27esima giornata di Serie A, per una partita fondamentale nella corsa per i primi quattro posti. Il Diavolo deve riscattare il ko rimediato contro la Fiorentina e tornare a prendersi i 3 punti, perché le Inter, Lazio e Roma non si fermano e al momento hanno messo alle spalle il Milan in classifica. La qualificazione in Champions è vitale per la società e quindi questa partita contro i ragazzi di Paulo Sousa ha grandissima importanza.

Ciò nonostante, probabilmente assisteremo a qualche cambio nella formazione titolare. Secondo quanto riferito infatti da Manuele Baiocchini, Pioli sta pensando di lasciare a riposo alcuni giocatori che nell’ultimo periodo hanno giocato tanto. Il giornalista, in collegamento a Sky Sport 24, specifica che tra gli indiziati a far parte del turn over del tecnico emiliano ci sono Malick Thiaw, Sandro Tonali e Olivier Giroud.

Ibrahimovic potrebbe avere una chance contro i granata

Domani sicuramente si avranno indicazioni maggiori su chi verrà scelto al loro posto, ma in qualche modo è già possibile intuire a chi possa toccare contro la squadra campana.

Al posto di Thiaw potrebbe toccare a Simon Kjaer, che nelle ultime settimane non ha avuto spazio. Il danese ha giocato la sua ultima partita nell’andata di Champions contro il Tottenham, dopodiché quattro panchine di fila per lui. In mediana c’è da aspettarsi il rientro dal primo minuto di Ismael Bennacer, visto che l’algerino è tornato a tutti gli effetti a disposizione e ha già fatto qualche minuto mercoledì a Londra.

In attacco invece il dubbio è maggiore. Nel caso in cui Giroud dovesse riposare (ed è abbastanza probabile) sarebbero in due a candidarsi per una maglia da titolare, ovvero Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic. Il belga sarebbe la soluzione più logica perché ha più minutaggio nelle gambe, ma se lo svedese sta bene questa è l’occasione giusta per schierarlo. Contro Atalanta e Fiorentina è sembrato in palla nei minuti in cui è entrato. Oggi Ibra ha giocato entrambi i tempi da 25 minuti contro l’Under 18 e quindi i presupposti per cui la scelta possa ricadere su di lui ci sono eccome.