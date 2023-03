Daniel Maldini decisivo: lo Spezia batte l’Inter grazie al figlio di Paolo

Il giocatore di proprietà del Milan, figlio del Direttore tecnico, Paolo Maldini, ha realizzato il gol che ha permesso allo Spezia di portarsi in vantaggio

E’ davvero una storia incredibile quella di Daniel Maldini. Il figlio di Paolo ha segnato stasera il suo secondo gol in campionato con la maglia dello Spezia.

L’attaccante classe 2001 è entrato ad inizio ripresa e dopo una decina di minuti ha siglato la rete del vantaggio contro l‘Inter. Praticamente un rigore in movimento per Maldini, che ha trafitto Handanovic dopo un ottimo lavoro di Nzola.

Per il giocatore, di proprietà del Milan, si tratta, come detto, del secondo centro in Serie A. Il primo – tutti lo ricorderanno – era arrivato a San Siro, proprio contro i rossoneri. Per Maldini, dunque, mai gol banali.

Tutti pazzi per Maldini

Un gol quello di Daniel che chiaramente ha reso felici davvero tutti i tifosi del Milan ma anche i suoi ex compagni. Così anche Rafael Leao ha esultato sui social dopo la rete dell’amico.

Leao esulta per il gol di Daniel Maldini all’Inter 📸 #SempreMilan pic.twitter.com/x50rfqQB4t — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) March 10, 2023

Prima era arrivata anche una storia di Alexis Saelemaekers, che gli dava il benvenuto in campo. La stagione di Maldini, fin qui, non è stata certamente esaltante. Ha giocato poco , quasi mai da titolare, ma ha comunque realizzato due gol per nulla banali. In stagione anche una rete contro il Como, in Coppa Italia.

Spezia-Inter, dal gol di Maldini ai rigori

Il gol di Daniel Maldini non è stato l’unico della partita. In Liguria, infatti, l’arbitro assegna ben tre rigori: il primo sbagliato da Lautaro Martinez, poi è arrivato quello di Lukaku, che aveva rimesso in parità il match. Sono passati pochi minuti, però, per il terzo penalty, stavolta per lo Spezia, trasformato da Nzola. La partita è così terminata per 2 a 1 per i liguri. Lunedì sera il Milan avrà così la possibilità di agganciare i nerazzurri anche grazie a Maldini