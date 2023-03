Leao e lo stop alle trattative a gennaio: il motivo, svelato dalla Gazzetta

Il quotidiano specifica le cause alla base dell’interruzione dei discorsi per il rinnovo tra il Milan e l’attaccante portoghese

Con il passaggio del turno in Champions League il Milan ha intascato anche una ventina di milioni di euro. Si tratta di soldi molto importanti che entrano nelle casse dei rossoneri e con il quale la società può affrontare meglio le trattative.

Uno dei modi con cui saranno reinvestiti è senza dubbio quello del rinnovo del contratto di Rafael Leao. I discorsi per il prolungamento dell’attaccante portoghese sono iniziati molto tempo fa, ma hanno subito delle brusche interruzioni. Adesso però sembra che il dialogo sia ripreso e che il club rossonero voglia provare ad ottenere la tanto attesa firma.

Come tutti sanno, il calciatore è in scadenza nel giugno 2024 e dalla prossima estate avrà quindi un solo anno di contratto. Il Diavolo non può quindi permettersi di arrivare a così poco tempo dal termine del contratto senza aver risolto la situazione, perché perdere a zero un top player di questo livello non è una cosa neanche lontanamente ammissibile.

Problemi tra familiari e agente alla base dello stop

Le possibilità che Leao rimanga al Milan ci sono e nelle prossime settimane sicuramente ci saranno degli snodi importanti in questo senso, in un senso o nell’altro. Le problematiche rimangono però ancora numerose e il pericolo della cessione in estate è sempre in agguato.

La Gazzetta dello Sport ha anche spiegato per quale motivo a gennaio i dialoghi per il rinnovo erano stati interrotti. Dietro allo stop c’era infatti la querelle tra i genitori del 23enne, l’avvocato Ted Dimvula e l’agente Jorge Mendes. Questioni interne quindi alla procura e all’assistenza del calciatore stesso, che non hanno permesso di portare avanti i discorsi per il prolungamento nei mesi invernali. Al momento dunque la situazione dovrebbe essere risolta.

Rinnovo Leao, la richiesta economica ora è chiara

Come spiega la Gazzetta dello Sport, ora il Diavolo conosce con esattezza le richieste del classe ’99 dal punto di vista economico. Parliamo di 7,5 milioni di euro per cinque anni, più un bonus alla firma di altri 2. A questo ovviamente anche dei bonus futuri legati ad obiettivi personali e di squadra per le prossime stagioni. Leao usufruisce del Decreto Crescita e al lordo graverebbe per poco meno di dieci milioni a stagione. Una cinquantina di milioni in tutto quindi, che aumenterebbero se il Milan dovesse partecipare anche al pagamento della multa allo Sporting Lisbona.