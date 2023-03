Milan, l’occasione da cogliere arriva dalla Germania: via a zero, confermato

Conferme sulla grande chance di mercato a parametro zero: il calciatore lascerà il club a fine stagione, il Milan resta interessato.

Ormai si sa, il mercato dei parametri zero è una grande occasione per tutti. Con la crisi economica generale nel mondo del calcio, enfatizzata dalla pandemia Covid, sono tanti i club che preferiscono lasciar partire i propri gioielli a fine contratto piuttosto che esporsi a rinnovi costosi.

Ecco perché la lista dei prossimi sicuri svincolati a giugno 2023 è davvero clamorosa. Nomi di grande spicco come Messi, Benzema, Skriniar, Kanté e Firmino sono tutti vicini alla scadenza e con poche possibilità di rinnovo (c’è chi come Firmino e Skriniar hanno già annunciato l’addio).

Ma vi sono anche delle occasioni meno altisonanti e comunque interessanti per questo tipo di mercato ‘parallelo’. Una di questa conduce alla Bundesliga tedesca e pare interessare da tempo anche il Milan, sempre a caccia di chance utili e non costose.

Calciomercato Milan, futuro in Italia per il centrocampista

Il Milan da diverse settimane starebbe monitorando la situazione di Mahmoud Dahoud. Un centrocampista tuttofare, dotato di grandi abilità tecniche, che milita nel Borussia Dortmund.

Il calciatore di origine siriana ma con passaporto tedesco è considerato un’occasione a zero euro davvero interessante. Non è un titolare nel Borussia ma rappresenta comunque un’alternativa di lusso. Un buon rinforzo in teoria per il Milan di Pioli, che ha bisogno di ricambi di qualità e quantità in mezzo al campo. Bakayoko andrà via, il riscatto di Vranckx (visto lo scarso minutaggio) è incerto: urgono rinforzi.

Secondo Sky Sports Deutschland Dahoud sarebbe ormai deciso a non rinnovare con il club di Dortmund e scegliere autonomamente una nuova destinazione. Il Milan c’è e fiuta l’occasione a parametro zero, ma non mancano le concorrenti.

Anche Napoli e Roma, come rivelato dall’emittente tedesca, si sarebbero mosse di recente e avrebbero sondato il terreno con l’agente di Dahoud. Il calciatore percepisce circa 2,5 milioni netti a stagione e potrebbe richiedere un aumento; inevitabile, considerando che si trasferirà a costo zero. Una cosa è certa: l’opzione Serie A non gli dispiace affatto.

Dahoud, l’addio alla Siria e il sogno realizzato in Germania

Moahmoud Dahoud è nato ad Amuda, in Siria, splendido paese mediorientale ma molto spesso al centro di problematiche socio-politiche. La sua famiglia si è dunque spostata in Germania, nella Westfalia, quando Dahoud era giovanissimo.

Infatti il calciatore possiede il doppio passaporto tedesco-siriano e ha giocato nelle selezioni giovanili della Germania, oltre a fare il suo debutto nella Nazionale maggiore tedesca nel 2020. Cresciuto calcisticamente tra Fortuna Dusseldorf e Borussia Möchengladbach, Dahoud è poi passato al Dortmund nel 2017, senza però mai essere considerato un titolarissimo.

Ora il Milan ed altri club italiani tentano il mediano tuttofare, che potrebbe rappresentare come detto una delle migliori occasioni sul mercato svincolati in estate.