ML – Milan, dialogo con Leao per il rinnovo mai interrotto: la situazione

Arrivano nuove indiscrezioni sul rinnovo di Leao, una priorità per il Milan: la trattativa non sta avanzando, però trapela comunque fiducia.

Il Milan non si arrende e farà tutto il possibile per prolungare il contratto di Rafael Leao. Si tratta di un’operazione molto complicata, ma la dirigenza continua a credere di poter arrivare a un accordo.

Recentemente Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ammesso che non ci sono stati passi in avanti. La trattativa non ha registrato progressi negli ultimi tempi, le parti rimangono un po’ distanti. Ci sono diversi dettagli da dover concordare per poter giungere alla fumata bianca.

Un aspetto centrale è, ovviamente lo stipendio. Ma è soprattutto il famoso risarcimento da corrispondere allo Sporting Lisbona un grosso problema di questa negoziazione. Interessi compresi, si tratta di quasi 20 milioni di euro che il giocatore e il Lille devono pagare al club portoghese. In virtù di questa situazione, l’avvocato Ted Dimvula cerca di far ottenere al suo assistito le migliori condizioni economiche possibili.

Rinnovo Leao-Milan, le ultime sulla trattativa

Oggi La Gazzetta dello Sport ha riportato che la richiesta per lo stipendio è da 7,5 milioni netti annui ai quali aggiungere altri 2 di bonus alla firma. Il quotidiano sportivo nazionale ha anche scritto che a gennaio c’è stato un brusco stop del dialogo per il rinnovo di Leao.

Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, in realtà i contatti tra il Milan e l’entourage del calciatore non si sono mai interrotti. Anche se la trattativa non è ancora vicina a un epilogo felice per la società rossonera, i rapporti rimangono cordiali e il dialogo è aperto. Maldini e Massara contano di riuscire a giungere a un accordo, pur consapevoli delle difficoltà.

Per il Diavolo sarebbe un grande colpo blindare contrattualmente Leao, uno dei migliori giocatori della squadra di Pioli. Senza rinnovo prima della fine della stagione, la cessione diventerebbe automatica. La scadenza fissata a giugno 2024 imporrebbe al club di vendere nella prossima sessione sessione estiva del calciomercato. Sarebbe un enorme danno perdere a parametro uno del valore di Rafa tra un anno.