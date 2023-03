L’Italia di Mancini si rinforza: “Ha detto sì”, il Milan segue interessato

L’Italia di Mancini annuncia un nuovo innesto in squadra: “Il giocatore ha detto si”. Il Milan lo segue interessato.

La Nazionale di Roberto Mancini dopo la delusione della mancata qualificazione al mondiale in Qatar intende scrollarsi di dosso l’amarezza e ripartire con un nuovo ciclo che possa riportare l’Italia nell’elite del calcio mondiale.

L’obbiettivo è ripetere l’exploit dell’Europeo vinto a sorpresa, ma soprattutto qualificarsi ai prossimi campionati del mondo dopo due mancate partecipazioni a dir poco dolorose. Per farlo il ct sta provando a radunare tutte le forze della sua Nazionale.

Mancini sta cercando forze fresche, e tra queste c’è anche il giovane attaccante del Tigre (di proprietà del Boca Juniors) Mateo Retegui. Classe 1999, l’attaccante sta incantando con le sue prestazioni nel campionato argentino. Sino ad ora ha messo a segno 6 gol nelle 6 partite di campionato disputate sino ad ora. Numeri che hanno fatto drizzare le antenne anche a Mancini, che avrebbe già “corteggiato” l’italo-argentino a sposare la causa azzurra.

Secondo quanto riportato da Monica Colombo a TVPlay, il giocatore avrebbe già dato risposta positiva al tecnico azzurro. “C’è già l’accordo, ha detto sì. Conferma anche il Tigre” . Il giocatore potrebbe dunque presto essere inserito nelle rotazioni della nazionale azzurra in vista dell’europeo del 2024. Il giocatore è stato inserito nella lista dei pre-convocati per i prossimi impegni azzurri. Già dalle prossime partite dell’Italia quindi vedremo se arriverà la tanto attesa prima convocazione in maglia azzurra.

Anche il Milan alla finestra su Retegui: gli scout rossoneri lo seguono

Roberto Mancini non è l’unico ad essersi accorto del talento del ventitreenne. Anche il Milan infatti starebbe seguendo molto da vicino le prestazioni del giocatore. I rossoneri sono da sempre attenti al mercato dei giovani, e hanno sempre attinto al sudamerica per diversi loro colpi. Non è da escludere che proprio Retegui possa diventare uno degli obbiettivi di Maldini e Massara per le prossime sessioni di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri avrebbero già inviato i propri osservatori per visionare e valutare il giocatore da vicino. Degli emissari dei campioni d’Italia sarebbero infatti stati presenti alla gara giocata dal Tigres contro l’Argentinos Juniors. Una conferma del fatto che l’attaccante sia tenuto in forte considerazione non solo dalla dirigenza rossonera, ma anche da Stefano Pioli, che avrebbe già dato il suo benestare al giocatore.

Insomma, Retegui potrebbe davvero entrare nel mirino del Milan, e di certo il giocatore apprezzerebbe la destinazione rossonera, visto che avrebbe l’opportunità di giocare con uno dei suoi idoli. Il padre ha rivelato in recenti interviste che il figlio si ispira a Zlatan Ibrahimovic. E chissà che presto i due non possano diventare addirittura compagni di squadra. Tra i miti di Retegui c’è poi un’altra leggenda rossonera, Marco Van Basten. Insomma, la Milano rossonera potrebbe essere davvero il posto giusto.