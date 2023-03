Milan, trattativa ai dettagli: firma in arrivo

Il club rossonero e il calciatore sono d’accordo su tutto e l’annuncio dovrebbe arrivare a breve: firmerà per un altro anno

Nonostante sia ancora nel pieno di questa stagione e con diversi obiettivi da centrare, il Milan inizia già a gettare le basi per la prossima. Il club rossonero deve capire su chi può contare e su chi no e lavora intensamente sulla questione dei rinnovi.

Per quello relativo al contratto di Rafael Leao i discorsi sono ripresi e ora, con gli introiti derivanti dall’accesso ai quarti di Champions, c’è anche la liquida per avvicinarsi alle richieste del calciatore. Ma quello del portoghese non è l’unico rinnovo da chiudere in casa Milan, perché ce ne è un altro molto più vicino alla chiusura, ovvero quello di Olivier Giroud.

Circa un mese fa c’era stato un incontro tra Paolo Maldini, Ricky Massara e gli agenti dell’attaccante francese, che rappresenta ancora un elemento fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli, nonostante vada ormai per i 37 anni. In quell’occasione la distanza tra domanda e offerta era praticamente stata colmata e da quel momento il prolungamento del contratto è diventato poco più che una formalità.

Giroud firmerà fino al 30 giugno 2024

A confermare che la trattativa tra il Diavolo e l’ex Chelsea sia arrivata ormai ai dettagli è il Corriere dello Sport, che nell’edizione odierna spiega che manca davvero poco per arrivare all’annuncio.

Ci sono da limare appunto le ultime piccole cose e si arriverà finalmente al prolungamento di un altro anno. Giroud firmerà quindi fino al 30 giugno 2024 e sarà un protagonista anche nel Milan della prossima stagione. La conferma era già arrivata in qualche modo dal diretto interessato, che aveva espresso dichiarazioni molto chiare dopo la sfida a Londra contro il Tottenham e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League.

“Certo che voglio restare al Milan, sto benissimo qui”. Parole molto rassicurante da parte del classe 1986, che rassicurano i tifosi rossoneri. Dopo Ismael Bennacer, anche Giroud prolungherà quindi il suo contratto. C’è da aspettare quindi ora solo l’accordo con Leao, in modo che così la dirigenza sarà riuscita a blindare tutti i suoi punti di riferimento che erano in bilico.

Si cerca comunque un attaccante

Il rinnovo di Giroud non esclude assolutamente l’acquisto di un nuovo giovane attaccante importante. Il francese, come già detto, rappresenta ancora un punto di riferimento per il Milan, ma per il resto si devono fare i conti con il probabilissimo addio di Ibrahimovic e con i tanti dubbi legati a Divock Origi. Un nuovo centravanti può arrivare a Milanello in estate e la dirigenza sta già monitorando i vari profili.

Piacciono tanto Balogun dell’Arsenal e Okafor del Salisburgo, ma stamane la Gazzetta dello Sport ha fatto anche i nomi di Joao Pedro del Watford e di Mateo Retegui del Boca Juniors.