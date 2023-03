Pierre Kalulu, che gioia: è arrivata la chiamata più attesa, finalmente

Notizia fantastica per il Milan e i suoi tifosi. Pierre Kalulu ha ricevuto una chiamata davvero importante, finalmente. Lo ha anticipato FootMercato

Il Milan continua la sua esponenziale crescita verso il successo. Dal 2019 ad oggi ne sono successe di cose, con i risultati della squadra a migliorare di anno in anno. Il tutto con Stefano Pioli in panchina. Prima la qualificazione alla Champions League dopo sette anni, poi lo Scudetto vinto, e infine l’accesso ai quarti di finale di Champions dopo undici anni. Una maturazione graduale ma veloce, che si rispecchia perfettamente nella crescita e nello sviluppo dei suoi giocatori.

Il Milan è ripartito dal basso, da investimenti sostenibili e ragionati. I tifosi erano certamente scettici all’inizio del percorso, quando in rossonero arrivavano nomi poco conosciuti e dai bassi costi. Per lo più giovani. Una politica d’acquisti che però ha dato i suoi frutti, insperati, e sorprendendo di gioia gli stessi tifosi. Leao, Theo Hernandez, Bennacer, Tomori, Kalulu, Thiaw sono oggi dei giocatori dall’altissimo valore. Rappresentano un capitale inestimabile per il Milan e il suo popolo.

Stefano Pioli può contare oggi sul terzino mancino più forte d’Europa, su un esterno d’attacco tra i più talentosi al mondo, su una difesa solida e di grande classe. C’è un giocatore che più di tutti rappresenta la politica vincente del Milan di Maldini e Massara.

Valore quadruplicato, che difensore per Pioli

Pierre Kalulu incarna alla perfezione il modus operandi del Milan sul mercato. Un prodotto fresco, che Maldini ha prelevato dal Settore Giovanile del Lione per una cifra irrisoria, vicina ai 500 mila euro. Kalulu non era neanche un professionista quando è sbarcato in Italia. Eppure, è bastato poco, pochissimo per la sua affermazione. Gli infortuni hanno costretto Pioli a gettarlo nella mischia e il risultato è stato strepitoso.



Il Milan vanta oggi uno dei centrali di difesa più forti d’Europa. A soli 22 anni, Kalulu possiede una attenzione, applicazione, tecnica e velocità d’azione e di pensiero impressionanti. E che plusvalenza potenziale per il club rossonero! Prelevato quasi a zero vale oggi tra i 30 e i 35 milioni di euro. Un capolavoro davvero! Manca uno step a Pierre per potersi dire sulla giusta strada per il prestigio assoluto. Un salto di qualità vicinissimo.

Kalulu, che gioia: finalmente la Francia

Prima e durante il Mondiale Pierre Kalulu ha ribadito più volte il grande desiderio di approdare presto in Nazionale. Lui sa che il momento non è lontano, se ne accorge dalle sue prestazioni e dalla sua crescita esponenziale. Beh, il momento è praticamente arrivato. Come informato da FootMercato, in esclusiva, Pierre Kalulu verrà convocato da Didier Deschamps per gli impegni di marzo della Francia, che corrispondono alle sfide per la qualificazione ai prossimi Europei 2024.

Il 16 marzo, il CT dei transalpini presenterà la lista dei convocati, e FootMercato è sicuro della presenza del difensore rossonero. Ricordiamo che il 24 marzo i Blues affronteranno l’Olanda allo Stade de France, prima di trasferirsi all‘Aviva Stadium di Dublino per sfidare la Repubblica d’Irlanda.

Che notizia magica per il Milan e i suoi tifosi! Stefano Pioli sarà fiero di Kalulu se l’indiscrezione dovesse essere confermata.