Calciomercato Milan, assalto a un altro talento del Lille: il retroscena

Il Milan ha rimesso gli occhi in casa Lille: dopo Leao e Maignan, c’è un altro talento molto promettente che piace a Maldini e Massara.

Negli scorsi anni il Milan ha fatto qualche operazione di calciomercato con il Lille, squadra dalla quale sono arrivati Rafael Leao nel 2019 e Mike Maignan nel 2021. A trasferirsi in Francia, invece, è stato Tiago Djalo.

Si può dire che tutte le parti siano rimaste soddisfatte di questi affari. Il club rossonero si è ritrovato in casa un esterno offensivo di enorme talento e un portiere che è sicuramente tra i migliori del mondo. Il LOSC ha preso un difensore che con il passare degli anni è cresciuto e che adesso è cercato da società europee importanti.

Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero voluto attingere ulteriormente dalla squadra francese nel 2022. Com’è noto, hanno provato a prendere sia Sven Botman sia Renato Sanches. Il primo è finito al Newcastle United, che ha offerto più soldi per il cartellino, e l’altro al PSG perché convinto dal super stipendio proposto e dalla presenza della coppia Campos-Galtier.

Calciomercato Milan, piace un altro giovane del Lille

Il Milan continua ad avere un occhio di riguardo nei confronti dei gioielli del Lille. Non è un segreto che piaccia l’attaccante Jonathan David, valutato circa 45 milioni di euro. Ma c’è anche un altro giocatore che ha catturato l’attenzione.

Si tratta di Carlos Baleba, 19enne centrocampista camerunese che in questa stagione ha messo insieme 14 presenze per un totale di 421 minuti in campo. Arrivato nel gennaio 2022 dal Camerun, inizialmente è stato aggregato alla formazione B e poi è passato alla Prima Squadra.

Nonostante le poche partite giocate, Baleba ha già colpito positivamente. Secondo quanto rivelato da 90min.com, il Milan ha fatto un tentativo già nell’ultimo calciomercato di gennaio. Non è andato a buon fine, il Lille ha preferito tenersi il calciatore e valorizzarlo per poterlo vendere a un prezzo elevato. Anche Juventus, Monaco e Nizza hanno manifestato interesse.

Carlos Baleba, sirene dalla Premier League

Attenzione alle società della Premier League. Arsenal, Liverpool, Manchester United, Newcastle United, Leicester City e West Ham hanno mandato i loro osservatori in Francia. Tutte stanno monitorando Baleba nell’ottica di presentare un’offerta verso fine stagione.

Il Lille sa che che il centrocampista africano è finito nel mirino di diversi club e punta ad incassare una cifra elevata. La scorsa estate ha ceduto Amadou Onana all’Everton per circa 30 milioni di sterline e ambisce a guadagnare una somma simile anche per Baleba. Finora il ragazzo ha giocato poco per valere un tale prezzo, quindi bisognerà vedere quale sarà il rendimento nei prossimi mesi.