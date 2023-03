Il Milan e il riscatto di Aster Vranckx: l’annuncio, tifosi spiazzati

L’allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa e ha espresso la sua opinione anche in merito al possibile riscatto del centrocampista belga

Stefano Pioli ha parlato qualche ora fa in conferenza stampa per presentare la partita di domani sera dei suoi ragazzi contro la Salernitana di Paulo Sousa. La sfida in programma a San Siro assume una valenza fondamentale nell’ottica della corsa al quarto posto e i rossoneri non possono sbagliare.

L’allenatore del Diavolo non ha però parlato solamente dei temi strettamente legati alla partita di domani. Alcuni addetti ai lavori gli hanno infatti posto anche delle domande relative al futuro di alcuni dei giocatori della rosa, come ad esempio quello di Aster Vranckx. Arrivato a Milanello la scorsa estate dal Wolfsburg in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto, nei giorni scorsi la Gazzetta dello Sport ha parlato della possibilità molto concreta di un riscatto, nonostante lo scarso minutaggio di questa stagione. La cifra fissata per acquistarlo definitivamente è di 12 milioni di euro.

Riscatto Vranckx, Pioli non si sbilancia

Alla domanda sul riscatto del centrocampista belga, Pioli non ha confermato né smentito. Ha preferito non sbilanciarsi: “Per quanto riguarda il futuro di Vranckx è ancora presto per poterlo stabilire“.

Una dichiarazione che lascia aperte tutte le strade per il possibile sviluppo della situazione del classe 2002. Al momento comunque Pioli non ha concesso molto spazio al ragazzo, anche perché chiuso da due titolarissimi come Tonali e Bennacer.

Vranckx fino ad ora ha collezionato solamente otto presenze stagionali, 7 in campionato e una in Coppa Italia, mentre l’ultima volta che è entrato in campo è stato due mesi fa nella partita contro il Lecce, per soli cinque minuti.

Pioli sul riscatto di Brahim Diaz

Pioli non si è voluto sbilanciare neanche su un altro riscatto per la prossima stagione, ovvero quello di Brahim Diaz.

Anche il calciatore spagnolo terminerà il suo prestito in estate e la società deve scegliere se sborsare la cifra per acquistarlo o farlo tornare al Real Madrid.

I giornalisti hanno posto una domanda anche su di lui e l’allenatore ha dichiarato quanto segue. “E’ un giocatore completo, di grande qualità, spunto e uno contro uno, di lavoro e sacrificio. Siamo solo a marzo, io ci lavoro molto bene e lui sta bene. Poi vedremo”.

Nessuna rivelazione particolare quindi neanche per il trequartista, per il quale però la cifra è più alta (22 milioni). Chiaramente la sicurezza dell’ingresso alla prossima edizione della Champions League e i relativi introiti daranno modo alla dirigenza di avere la situazione più chiara a riguardo.