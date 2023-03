Bob Sinclair e il ritorno di Pioli is on fire: reazione tutta da ridere (VIDEO)

In discoteca e negli eventi mondani continua a circolare il coro dedicato a Stefano Pioli, creato dai tifosi milanisti lo scorso anno.

Da ormai quasi un anno il coro “Pioli is on fire” sta infiammando la gente rossonera e non solo. Una canzone, rivisitazione della famosissima Freed from desire, che simboleggia al meglio la cavalcata dell’ultimo Scudetto conquistato dal Milan. Il motivetto viene ormai cantato ovunque. Discoteche, eventi, stadio e via dicendo.

Un coro che non farà piacere ai tifosi di altre squadre. Ma che certamente fa ballare e saltare gli appassionati milanisti, visto che è stato creato in onore di Stefano Pioli e della sua capacità di riportare il Milan a vincere.

Chi sta incominciando ad essere meno contento di questa associazione tra Pioli e la musica dance, è il dj Bob Sinclair. L’artista francese era divenuto virale quando, ignaro di questo coro, restò sorpresa ad una sua serata nel sentire dal pubblico “Pioli is on fire” sulle note di Freed frome desire di Gala.

Bob Sinclair ancora alle prese con il coro per Pioli

L’ultimo ‘incontro’ tra Bob Sinclair, ancora oggi uno dei dj più amati al mondo, e il coro Pioli is on fire è avvenuto lo scorso sabato notte. Il disc-jockey si è esibito al Cromie, noto locale in provincia di Taranto per una serata disco davvero ricca di pubblico.

Un video, pubblicato dallo stesso Sinclair su Instagram, sta facendo il giro del web. Non appena dalla consolle parte la musica di Freed from desire, il dj si ferma dando spazio ai presenti che intonano Pioli is on fire a gran voce. La prima reazione di Bob Sinclair sembra spazientita, girandosi verso la camera quasi stufo e urlando “Mamma mia”.

Il francese però appare ormai abituato a questo genere di coro, passato dagli stadi alle discoteche e dunque si mostra divertito e sorridente, consapevole del successo di Pioli e dell’associazione con il noto pezzo dance degli anni ’90.

Nella didascalia del video postato da Bob Sinclair c’è anche scritta la frase “Pioli is back”. Forse, visto il periodo non brillante del Milan negli ultimi mesi, tale coro non era più molto intonato nei locali. Ma il passaggio del turno in Champions League dei rossoneri pare aver riportato in auge il canto dello Scudetto 2022.