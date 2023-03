Calciomercato Milan, entra e segna: adesso il futuro può cambiare

Uno dei calciatori maggiormente seguiti dal Milan ha segnato oggi in campionato. Una rete che potrebbe rappresentare una svolta.

Il Milan tiene d’occhio tante occasioni in giro per l’Europe e per il mondo in termini di calciomercato. Gli scout rossoneri sono sempre all’erta, sia su talenti giovani e poco conosciuti, sia su occasioni maggiormente note e risapute.

La politica del club sul mercato è quella di investire soprattutto sui talenti in ascesa e non ancora costosissimi, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio. Ma non mancano le occasioni, in particolare tra i parametri zero in scadenza.

Da qualche tempo uno dei giocati che fanno parte dei futuri svincolati, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di cambiare aria e non rinnovare il contratto niente popò di meno che con il Real Madrid. Una grande chance per tutte le big d’Europa, tra cui il Milan stesso.

Stiamo parlando di Marcos Asensio. Il fantasista ed esterno offensivo spagnolo avrebbe scelto di andare via per colpa del poco spazio concessogli da Carlo Ancelotti e per un contratto che, ad oggi, appare difficile da ritoccare e prolungare.

Asensio in gol in Real-Espanyol: la rete può essere la svolta

Un episodio però potrebbe anche rimettere in ballo tutta l’esperienza di Asensio a Madrid. Infatti il numero 11 dei blancos è tornato ieri a fare gol in Liga.

Gol che mancava da un mese, ovvero da metà febbraio quando Asensio segnò contro l’Osasuna in trasferta. Ma negli ultimi tempi a Madrid si è parlato di malumori del classe ’96 e cessione ormai sicura, per via dei pochi spezzoni in cui Ancelotti lo ha schierato.

Anche ieri in Real Madrid-Espanyol, Asensio è partito dalla panchina nonostante l’assenza di Benzema. Ma una volta entrato al posto di Vinicius, l’ex maiorchino è riuscito a lasciare il segno realizzando la rete del 3-0 madrileno.

Rete che potrebbe rimettere teoricamente in discussione il futuro di Asensio. Il Real Madrid potrebbe tornare dunque a trattare per il suo rinnovo, ritenendo il calciatore un ottimo rincalzo di lusso, un esterno d’attacco abile a entrare a gara in corsa e consapevole di poter essere decisivo.

In realtà al momento dalla Spagna non giungono voci di riavvicinamenti o riappacificazioni. L’idea del suo entourage resta quella di partire a parametro zero, con il Milan tra i club attualmente interessati.

Il tentativo del Milan per Asensio

Secondo la stampa spagnola non si esclude un tentativo del Milan. La dirigenza guidata da Paolo Maldini segue Asensio da diverso tempo e proverà a inviare una proposta contrattuale al suo entourage.

Il Milan dunque sa di essere forse in svantaggio rispetto alle attraenti e ricche opzioni Arsenal e Barcellona, ma proverà a fare un’offerta per superare l’aspra concorrenza. Già la scorsa estate si era parlato di Asensio in chiave rossonera, ma solo con l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Ora, a pochi mesi dalla scadenza con il Real, la situazione può diventare concreta.