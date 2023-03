Ibrahimovic “disturba” Maggiore: il siparietto prima di Milan-Salernitana (VIDEO)

Simpatico siparietto prima di Milan-Salernitana: Ibrahimovic ha “disturbato” Maggiore, che si era presentato ai microfoni di DAZN.

Zlatan Ibrahimovic sta sempre meglio fisicamente, ma Stefano Pioli non lo ritiene ancora pronto per essere titolare. Stasera partirà dalla panchina in Milan-Salernitana e si farà trovare pronto nel caso in cui venisse chiamato a entrare.

L’attaccante svedese ha recuperato dopo un lungo stop e ha grande voglia di dare il suo contributo alla squadra. Non può farlo in Champions League, visto che non è stato inserito in lista UEFA, e vuole farlo in campionato. L’obiettivo è arrivare nei primi quattro posti della classifica e lui intende dare una mano per non fallire.

Stasera, intanto, è vietato commettere un passo falso. Prima di Milan-Salernitana c’è stato anche un simpatico siparietto che ha visto coinvolto Ibrahimovic. Mentre Giulio Maggiore attendeva di essere intervistato da DAZN, lui è passato dietro e ha fatto una smorfia divertente. Un gesto che ha fatto sorridere anche il giocatore della squadra di Paulo Sousa.

Alle 20:45 il via del match a San Siro. All’andata a Salerno è finita 2-1 per i rossoneri, determinati a ripetersi e a riprendersi il secondo posto in classifica assiema all’Inter.