Milan oggi in campo per una partita storica: orario e dove vederla in streaming e tv

Alle ore 16 i giovani rossoneri scendono in campo per i quarti di finale di Youth League: dove si può assistere all’incontro

Oggi pomeriggio alle ore 16 va in scena una sfida storica per il Milan. Alle ore 16 infatti la squadra Primavera di Ignazio Abate scende in campo per affrontare la sfida dei quarti di finale di Youth League, ovvero la Champions dei giovani.

Una partita davvero storico per i giovani rossoneri, che per l’occasione si troveranno di fronte gli spagnoli dell’Atletico Madrid. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport Football (203). Per vedere la partita in streaming invece è possibile farlo dai propri dispositivi su Sky Go e Now. Non è finita qui perché l’evento sarà visibile anche su Milan Tv e UEFA Tv.

Dopo aver passato in maniera brillante il girone, davanti a Porto, Brugge e Bayer Leverkusen, il Milan Primavera ha superato agli ottavi gli ucraini del Rukh Lviv, con l’1-0 firmato da Zeroli. Ora il prossimo ostacolo sono i Colchoneros, che partono favoriti oggi dopo aver mandato a casa i belgi del Genk nel turno precedente.

Milan-Atletico Madrid, tutto esaurito al Vismara

Sarà presente una folta schiera di tifosi a sostenere la squadra di Abate oggi pomeriggio al Puma House of Football del centro sportivo Vismara. L’impianto è infatti sold-out per questo appuntamento molto atteso.

Tutti i tifosi rossoneri potranno quindi seguire, da casa o dal vivo, i giovani Diavoli in questa sfida che si prevede molto interessante. Una curiosità sta nel fatto che il tecnico della squadra spagnola è Fernando Torres, ex attaccante rossonero che ha giocato al Diavolo nella stagione 2014-15.

Il Milan scenderà in campo con il solito 4-3-3 con Nava tra i pali. Davanti a lui la linea a quattro formata da Bakoune, Coubis, Simic e Bozzolan. In mediana Zeroli, Stalmach e Foglio. Nel tridente figurano sugli esterni Traoré e El Hilali mentre al centro c’è Longhi. Per quanto riguarda l’Atletico bisognerà fare attenzione soprattutto a i due attaccanti Adriàn Niño e Abde Raihani