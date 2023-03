Milan per la prima volta senza italiani, il ct Mancini: “Un dispiacere”

La squadra rossonera per la prima volta nella storia senza alcun azzurro in campo dal primo minuto: il parere del ct della Nazionale

Il Milan ieri sera ha pareggiato a San Siro contro la Salernitana di Paulo Sousa per 1-1, mancando l’opportunità di scavalcare in classifica la Lazio e di agganciare l’Inter al secondo posto. C’è però un dettaglio che non è passato inosservato.

I rossoneri infatti sono scesi in campo senza nessun giocatore di nazionalità italiana nell’undici dei titolari. Stefano Pioli non ha scelto neanche un azzurro della propria rosa per cominciare la partita contro i granata. Stavolta effettivamente mancava Sandro Tonali, che è entrato solo nel finale di gara, così come anche Alessandro Florenzi.

In campo dal primo minuto c’erano 4 francesi (Maignan, Kalulu, Theo Hernandez e Giroud), un tedesco (Thiaw), un inglese (Tomori), un belga (Saelemakers), e ancora uno spagnolo (Brahim Diaz), un portoghese (Leao), un bosniaco (Krunic) e un algerino (Bennacer). Si tratta della prima volta che accade questa cosa in tutta la storia calcistica del Diavolo. Ovviamente la questione fa abbastanza riflettere molto.

Mancini commenta l’accaduto: “Dobbiamo trovare una soluzione”

Il primo a cui è chiesta una riflessione è Roberto Mancini. L’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana era infatti in collegamento ieri sera con gli studi di DAZN, proprio nel post partita di Milan-Salernitana.

L’allenatore degli azzurri ha detto la sua a riguardo: “Si tratta di un problema che ci portiamo dietro da sempre, ragion per cui lamentarsi non serve a nulla, dobbiamo cercare soluzioni”. Un problema non da poco per l’Italia, che fa sempre più fatica a disporre di giocatori talentuosi e pronti, proprio perché in Serie A vengono date loro poche chance.

E’ una situazione che, come sottolinea lo stesso Mancini, va avanti da tempo e non riguarda solamente il Milan, ma è chiaro che andando avanti così si rischia di continuare a vedere una Nazionale in difficoltà, proprio come è stato negli ultimi 10-12 anni. Il tecnico ha infine aggiunto: “E’ chiaro che sia un dispiacere, perché abbiamo tanti giocatori italiani bravi, ma ogni club e ogni allenatori fanno le proprie scelte. E, ripeto, noi dobbiamo cercare di trovare soluzioni”.