Bocciato da Pioli: il Milan lo scarica, c’è già il sostituto

Il giocatore è ormai ai margini del progetto. Sono i fatti a parlare, col Milan pronto a sostituirlo in estate. Ci sono già diversi nomi in ballo

Inutile sottolineare quanto il pareggio contro la Salernitana abbia rappresentato l’ennesima delusione del 2023 del Milan. Nonostante la netta superiorità nel gioco del primo tempo e il vantaggio trovato con Giroud, la squadra rossonera è riuscita a farsi recuperare nel secondo con una grossa ingenuità difensiva. Il gol di Dia, a pensarci oggi, disturba ancora parecchio la sensibilità di ogni tifoso. Ci ha provato il Diavolo a ritrovare il vantaggio, spingendo tanto ma non facendolo con cognizione. Tanta confusione nelle sortite offensive finali. Il gol è stato sfiorato ma maledettamente divorato.

Oggi rimane il grande rimorso di non aver conquistato i tre punti e anche qualche valutazione importante, soprattutto in ottica mercato. Abbiamo visto contro la Salernitana un Theo Hernandez non al meglio della condizione, non tanto fisica quanto mentale. Le sue scelte, più volte, sono apparse poco lucide e poco ragionate. Inutile dire che in questa gara il francese ha dato tutto anche dal punto di vista delle energie fisiche. Ad un certo punto era stremato l’esterno del Milan, anche se non si è mai fermato e ha voluto crederci fino alla fine.

Ma in queste condizioni è lecito chiedersi quanto sia urgente l’acquisto di un nuovo terzino sinistro che possa sostituire Theo Hernandez all’occorrenza. Per quanto possa sembrare indistruttibile, anche lui è umano e ha bisogno di rifiatare di tanto in tanto. Nella gara contro la Salernitana, Stefano Pioli ha dato delle indicazioni chiare in tal senso.

Milan, verso la cessione: è inevitabile

L’unico sostituto di ruolo a Theo Hernandez è Fodé Ballo-Touré. Già, il terzino arrivato dal Monaco per 5 milioni di euro è ancora un giocatore del Milan, anche se sembra praticamente invisibile. Nei suoi due anni in rossonero Fodé non ha di certo brillato o conquistato la fiducia di allenatore, compagni e tifosi. Anzi. Qualche strafalcione, soprattutto dal punto di vista difensivo, gli ha creato attorno un’aria di insoddisfazione e polemica, per non dire altro.

E nonostante il cambio modulo attuato da Stefano Pioli di recente, che dà meno responsabilità in fase difensiva all’esterno sinistro (quarto di centrocampo), non c’è stato spazio per Ballo-Touré. Il mister rossonero avrebbe potuto inserirlo proprio nella gara contro la Salernitana al posto di uno stremato Theo Hernandez. Ma nulla da fare. A conferma che ad oggi il terzino francese, il più forte in Europa, non ha alternative nel suo ruolo.

Fodé Ballo-Touré è ormai ai margini del progetto milanista, non c’è dubbio. Maldini e Massara avrebbero voluto cederlo già la scorsa estate, ma la mancanza di tempo nel trovare un sostituto ha impedito la sua partenza. A giugno prossimo, però, sarà inevitabile cederlo E puntare ad un innesto di maggiore qualità per la sinistra. Per Fodé è ancora viva la pista che lo porta in Turchia. Il Galatasaray è sempre interessato al suo cartellino, con il Milan che potrebbe guadagnarci non più di 4/5 milioni di euro.

Quanto al sostituto abbiamo già dei candidati importanti.

Milan, nuovo terzino: straniero o italiano?

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando la migliore soluzione per sostituire Ballo-Touré con un profilo finalmente all’altezza. Difficile, se non impossibile, emulare le gesta di Theo Hernandez, ma sarà pur possibile scovare un giocatore che si avvicini quantomeno all’affidabilità del francese. Ci sono già alcuni nomi in ballo. Una grossa opportunità di mercato, che coinciderebbe con esperienza e leadership sul campo, è quella che porta ad Alejandro Grimaldo. L’esterno sinistro del Benfica, terzino o centrocampista laterale, è in scadenza di contratto. Sarebbe dunque possibile aggiudicarselo a parametro zero.

Parliamo di un profilo esperto, classe 1995, e dal valore di mercato pari a 25-30 milioni di euro. Insomma, un giocatore con cui difficilmente si andrebbe a sbagliare. Il problema è la concorrenza, folta. In Italia ci sono Inter e Juventus sulle tracce di Grimaldo; all’estero è forte il pressing dell’Atletico Madrid. E si sa, quando si parla di parametri zero molto dipende dagli ingaggi e dalle commissioni agli agente, argomenti che al Milan piacciono molto poco.

L’alternativa è guardare in Italia e al nostro campionato. Sono due in particolare i profili che incuriosiscono Maldini e Massara, per età e costi. Uno è Valeri della Cremonese (classe 1998), l’altro è Gallo del Lecce (classe 2000). Parliamo di due profili giovani, con poca esperienza, ma che si stanno mettendo in mostra nel campionato attuale con enormi prestazioni. Molto dipenderà dalle possibilità e dalle situazioni, ragionando anche sul fatto che al Milan servono italiani per aumentare la quota azzurra in rosa e non avere problemi di liste.

Nessuna strategia è stata ancora scelta, ma l’intenzione di acquistare un vice Theo è obbligata.