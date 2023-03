“Mi rifiuto di fare la telecronaca del Milan”: shock a Sky

Il telecronista non ha intenzioni di commentare il possibile derby ai quarti di Champions League tra rossoneri e nerazzurri

Ieri sera l’Inter ha pareggiato per 0-0 al Dragao contro il Porto e ha conquistato, grazie al risultato dell’andata, la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. I nerazzurri e il Manchester City sono quindi i due verdetti di ieri, mentre oggi si chiude il programma degli ottavi con Napoli-Eintracht e Real-Liverpool.

Da ieri notte quindi i tifosi di Inter e Milan discutono della possibilità di un doppio derby in Europa. Si tratta di un’eventualità che alcuni scongiurano nella maniera più assoluta, mentre altri si augurano vivamente. Le altre palline del sorteggio non saranno certo più invitanti, visti i top club che ci sono, ma l’ansia di doversi giocare l’accesso alle semifinali di Champions contro i rivali cittadini non è ben voluta da tutti.

Ad ogni modo, a questo punto, la possibilità che le squadre di Stefano Pioli e Simone Inzaghi si affrontino c’è, e va quindi comunque tenuto conto di ciò. L’ultima volta che accadde se la ricordano tutti e si tratta delle semifinali di Champions League dell’edizione 2002-2003, quella in cui il Diavolo trionfò ai rigori in finale contro la Juventus. Prima della Vecchia Signora c’era stata un’entusiasmante doppia sfida con i nerazzurri.

Il Milan ebbe la meglio solo per i gol in trasferta. All’andata giocavano i rossoneri in casa e finì 0-0, mentre al ritorno fu 1-1. La seconda sfida si giocò il 13 maggio del 2003 e fu un match thriller, con il vantaggio di Shevchenko e il pari Martins. Nel finale fu un miracolo di Abbiati su Kallon a tenere in vita il Diavolo e a regalargli l’atto conclusivo della competizione.

Bergomi non ha intenzione di fare la telecronaca di Inter-Milan

Una valanga di emozioni che in tanti si augurano di non rivivere, figuriamoci doverle commentare in telecronaca. Ecco perché Giuseppe Bergomi preferisce qualsiasi cosa piuttosto che questa incombenza.

Al termine di Porto-Inter ieri sera su Sky si commentava la partita e il sorteggio. Lo storico commento tecnico di Fabio Caressa stava discutendo simpaticamente della possibilità di un quarto Inter-Milan con il giornalista Paolo Condò. Il tono era scherzoso, ma non troppo, e quando Condò prospetta l’ipotesi, la reazione di Bergomi è eloquente.

La risposta dell’ex difensore dell’Inter è secca e non lascia spazio a interpretazioni: “Se uscisse questo sorteggio mi rifiuterò di fare la telecronaca”. Sarebbe dura per lui garantire imparzialità nella telecronaca, visto il trasporto che egli mette nel commentare i nerazzurri. I sorteggi ci saranno venerdì a Nyon e solo allora la tensione finirà, in un modo o nell’altro.