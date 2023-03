“Milan preso in giro dall’arbitraggio”: l’ex tennista attacca

Attacco diretto da parte dell’ex tennista tifoso rossonero all’arbitraggio di Milan-Salernitana. Lo sportivo ha fatto una precisazione sui social

Il pareggio contro la Salernitana rappresenta l’ennesima delusione del nuovo anno dei rossoneri. L’andamento in campionato di questo 2023 è mediocre per il Milan di Stefano Pioli, e parlano i numeri, traducibili con i risultati e i punti conquistati. Gennaio è stato pessimo, poi la ripresa, che però sta risultando lenta e ancora complicata. Lo dimostra la sconfitta contro la Fiorentina e appunto il pareggio contro la Salernitana di lunedì sera.

L’1-1 non è bastato al Milan per scongiurare guai in vista del finale di stagione. Il Diavolo aveva l’occasione di approfittare delle cadute delle rivali, con Roma e Inter e sconfitte e la Lazio reduce dallo 0-0 contro il Bologna. Ma nulla da fare. Si è tornati a Milanello con un solo punto, e due persi che avrebbero potuto riportare la squadra rossonera al secondo posto della classifica. La prestazione dei ragazzi di Stefano Pioli è stata altalenante nel corso della gara contro i campani. Si poteva fare di più sicuramente.

Bene il primo tempo, con tanta possesso palla ma altrettante occasioni gestite male e un solo gol trovato (Giroud). Peggio il secondo, con spazi pericolosi lasciati agli avversari e che hanno appunto portato al loro pareggio. Nel finale confusione e nervosismo. Il Milan voleva vincerla quella partita, a tutti i costi, ma la poca lucidità ha portato a sortite offensive disordinate. Il gol del vantaggio è stato sfiorato, ma la sfortuna ha voluto che un Pierre Kalulu disteso a terra sulla linea della porta di Ochoa bloccasse la palla col braccio.

Poi due episodi da rigore, gestiti male dall’arbitro in campo La Penna. In entrambi i casi, il giudizio dell’arbitro è stato errato. E oggi è arrivato un attacco diretto al fischietto in campo e agli addetti al VAR di Milan-Salernitana.

Ljubicic tifoso rossonero, l’attacco al VAR

Al 64‘ del secondo tempo di Milan-Salernitana c’è stato un contatto evidente nell’area di Ochoa tra Coulibaly e Theo Hernandez. E’ stato il centrocampista granata a sbilanciare il rossonero, causandone la caduta. In questo caso, né l’arbitro Federico La Penna né il VAR hanno segnalato il fallo. Eppure, rivedendo le immagini, è certo che si trattasse di chiaro rigore.

Al 70‘ accade il contrario. Contatto in area tra Bennacer e Bradaric. Stavolta La Penna assegna subito il penalty al Milan, ma viene richiamato poco istanti dopo all’on field review. Non ci sono gli estremi per il tiro dagli 11 metri e il fischietto revoca il rigore.

Un arbitraggio non all’altezza, dunque, e che è stato fortemente contestato da un celebre tifoso milanista. Si tratta dell’ex tennista Ivan Ljubicic. Oggi allenatore, il croato ha criticato apertamente su Twitter le decisioni di arbitro e VAR di Milan-Salernitana, con un certo velo di sarcasmo. “Presa in giro arbitraggio contro il Milan… rigore su Theo – niente VAR. rigore fischiato- VAR – cancellato. Tutto normale. Ormai siamo abituati” ha scritto Ljubicic. Difficile dar torto all’ex tennista. D’altronde il Milan ha pareggiato per suoi demeriti, ma il rigore sacrosanto su Theo Hernandez avrebbe cambiato tutto.