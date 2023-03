Calabria canta “Dragon Ball” a Stasera c’è Cattelan: performance rivedibile (VIDEO)

Esperienza canora molto particolare per Davide Calabria ieri durante la trasmissione Stasera c’è Cattelan sulla Rai: ecco il video.

Grande sorpresa ieri sera per tutti gli appassionati e tifosi del Milan. Al programma televisivo Stasera c’è Cattelan, in onda in seconda serata su Rai Due, è andato ospite il capitano rossonero.

Davide Calabria, da poco rientrato da un infortunio muscolare, ha parlato di molti argomenti e in particolar modo della possibilità di un EuroDerby ai quarti di finale di Champions League.

Una chiacchierata interessante, leggera e con tanti momenti molto ironici, in particolar modo uno. Calabria, infatti, accompagnato dallo stesso Cattelan, si è esibito in una performance canora… rivedibile.

Calabria, la sigla di Dragon Ball e lo “sgarbo” a Cattelan

La sorpresa della puntata di Stasera c’è Cattelan su Rai Due è stata dunque l’improvvisazione canora di Davide Calabria. Il terzino destro classe ’96 si è esibito in pubblico cantando la sigla del noto cartone giapponese Dragon Ball.

La canzone, intitolata What is my destiny Dragon Ball?, è praticamente la colonna sonora dell’adolescenza di tutti quei ragazzi cresciuti fra negli anni ’90 ed inizio 2000, come appunto Calabria e Cattelan stesso.

La performance del capitano del Milan non è stata… brillantissima. Per fortuna c’era la band della trasmissione ad aiutarlo, ma possiamo tranquillamente affermare che è tutt’altro che un buon cantante. Un momento molto divertente e che, inevitabilmente, è diventato subito virale sui social.

In qualche modo Davide Calabria si è però vendicato con Alessandro Cattelan: il conduttore TV è un noto tifoso interista, ma durante l’intervista è stato ‘costretto’ ad indossare la maglia del Milan regalatagli da Calabria, ricordando così anche lo Scudetto soffiato ai nerazzurri lo scorso anno.