Calciomercato Milan, 8 milioni per un talento georgiano: risponde Massara

Dopo Kvaratskhelia, un altro talento georgiano potrebbe arrivare in Serie A: ci sono rumors su un’offerta del Milan. Massara ha commentato.

È impressionante l’impatto avuto da Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli. Che fosse un giocatore con ottime qualità era cosa nota, ma nessuno si aspettava un simile rendimento. In passato il suo nome era stato accostato anche a Milan e Juventus.

Quello del club partenopeo è stato un super colpo, considerando pure che l’investimento è costato solo 10 milioni di euro. Adesso si parla già di una valutazione sui 100 milioni, ma Aurelio De Laurentiis vuole tenersi stretto il giocatore e conta di rinnovargli il contratto garantendogli un buon aumento dello stipendio.

Kvaratskhelia potrebbe anche essere raggiunto in Italia da un altro connazionale (c’è già Henrikh Mkhitaryan nell’Inter) nel prossimo calciomercato estivo. Infatti, ci sono rumors riguardanti il presunto interesse del Milan nei confronti di Eduard Spertsyan. Si tratta di un giocatore molto promettente e che potrebbe fare comodo a squadre della Serie A.

Calciomercato Milan, piace Spertsyan: c’è la prima offerta

Spertsyan è un classe 2000, a giugno compirà 23 anni. È un trequartista che gioca in Russia con la maglia del Krasnodar. In questa stagione ha messo insieme 11 gol e 9 assist 26 partite tra campionato e coppa nazionale.

🚨 AC Milan are ready to offer €8mln for Armenia national team and FC Krasnodar midfielder Eduard Spertsyan (via Karpov).#ACMilan #transfernews pic.twitter.com/O5U3wyUBmz — Hrach Khachatryan (@hrachoff) March 13, 2023

Secondo quanto riportato dal giornalista Ivan Karpov, il Milan sarebbe pronto a offrire 8 milioni per comprare il calciatore. Tuttavia, il Krasnodar valuta 12 milioni il suo gioiello e quindi al momento ci sarebbe distanza tra le parti.

La fonte russa Sportbox.ru, però, cita anche delle dichiarazioni di Frederic Massara che a Sport24 ha negato tutto: “No, non siamo interessati a Spertsyan“. Smentita di facciata e o corrispondente alla realtà dei fatti? Lo scopriremo…

Chi è Spertsyan: ruolo e caratteristiche



Spertsyan è un trequartista dotato tecnicamente e abile nel dribbling. Possiede una buona visione di gioco ed è molto intelligente sia palla al piede sia nei movimenti senza palla. Gli piace cercare la conclusione personale, ma anche servire assist ai compagni.

È nato in Armenia, però è entrato nel Krasnodar già dal settore giovanile. Con la Prima Squadra ha finora collezionato 19 reti e 13 assist in 60 partite. Con la nazionale della Georgia ha totalizzato 3 gol in 13 match. Il suo nome è stato accostato anche alla Fiorentina.