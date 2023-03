Quando si gioca Milan-Napoli in Champions League: data e orari ufficiali

Svelata la data e l’orario delle due sfide contro la formazione partenopea per i quarti di finale della Champions League

Oggi alle ore 12 a Nyon si sono svolti i sorteggi dei quarti di finale di Champions e per il tabellone delle semifinali. Il Milan ha pescato proprio un’italiana, ovvero il Napoli di Luciano Spalletti. Scongiurati quindi colossi come Manchester City, Real e Bayern.

Questi squadroni sono stati evitati anche per le eventuali semifinali. Nel tabellone infatti il Diavolo è finito nella parte con Inter e Benfica, per cui in caso di passaggio del turno ci sarà o il derby con i nerazzurri o la sfida ai lusitani. Prima però ci sarà da concentrarsi su questa doppia sfida contro i partenopei, avversario ovviamente complicatissimo. Quest’anno infatti la formazione campana sta bruciando tutti i record ed è stata definita dallo stesso Pep Guardiola come la miglior squadra d’Europa.

Ma quando si disputeranno i due match? La squadra di Stefano Pioli giocherà il match d’andata in casa, quindi a San Siro. L’incontro è in programma mercoledì 12 aprile alle ore 21.00. Il ritorno ci sarà una settimana esatto dopo, quindi martedì 18 aprile alle ore 21.00, ovviamente al Diego Armando Maradona.

Milan-Napoli 12 aprile ore 21.00

Napoli-Milan 18 aprile ore 21.00