Sorteggio Champions League, così Pioli ha saputo del Napoli: la curiosità da Milanello

Ecco come il Milan ha conosciuto l’esito del sorteggio dei quarti di Champions League e come la squadra ha reagito all’accoppiamento.

Il Milan e tutto l’ambiente rossonero ha preso bene il sorteggio con il Napoli ai quarti di Champions League? Forse sì, forse no. Per diverse motivazioni contrastanti.

Da una parte il sorteggio è complicato, visto che il Napoli di Spalletti è la squadra in questo momento più forte d’Italia e che va a spron battuto anche in Europa.

Dall’altra c’è la possibilità che il Milan si prepari al meglio, sia perché conosce di più gli azzurri rispetto alle altre rivali di Champions, sia perché in Europa c’è una tradizione storica che va a favore di Pioli e compagnia.

Milan, l’esito del sorteggio durante l’allenamento odierno

Nel frattempo, mentre a Nyon l’ex milanista Patrick Kluivert estraeva Milan-Napoli come accoppiamento Champions, la squadra agli ordini di Stefano Pioli si allenava per la vigilia del match di Udine.

La redazione di Sky Sport ha raccontato la curiosità, ovvero di come il Milan (staff e squadra) ha saputo di tale sorteggio. Paolo Maldini e Ricky Massara, presenti in panchina a Milanello, hanno seguito in diretta con i propri dispositivi elettronici la LIVE da Nyon.

Una volta uscito Milan-Napoli dall’urna lo hanno subito comunicato a Stefano Pioli ed ai calciatori intenti ad allenarsi. Pare che la reazione sia stata di assoluto rispetto per un match insidioso ma non impossibile, tanto da generare zero paura o pressione, ma solo grande attesa e voglia di misurarsi con i quarti di Champions League.