Sorteggio Champions League, streaming gratis e diretta tv: dove vederlo venerdì 17 marzo

Sorteggio Champions League, tutte le indicazioni su dove vedere l’evento che decreterà gli accoppiamenti dei quarti di finale in programma oggi venerdì 17 marzo, dalle ore 12

E’ arrivato il grande giorno per Milan, Inter e Napoli che conosceranno oggi il nome del prossimo avversario ai quarti di finale di Champions League in programma, con andata e ritorno, tra il 11 e il 19 aprile.

Sono otto le squadre presenti nell’urna di Nyon. Oltre alle tre italiani, ci sono il Real Madrid campione in carica, il Bayern Monaco, il Manchester City, il Chelsea e il Benfica. Non ci sono vincoli o criteri da seguire nel sorteggio. Sarà un tutti contro tutti con la possibilità anche di assistere a match tra squadre della stessa nazionalità, eventualità questa non prevista sia nella fase a gironi che negli ottavi di finale.

Oltre ai quarti, nel sorteggio odierno saranno definiti anche i possibili accoppiamenti delle semifinali in una sorta di tabellone tennistico che definirà le due finaliste per l’epilogo in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno.

Se il Napoli non è mai arrivato, nella sua storia, tra le prime otto di Champions League, il Milan ci è riuscito l’ultima volta nell’edizione 2011-12 (eliminato dal Barcellona), un anno dopo l’ultima presenza dell’Inter (ko con lo Schalke 04 nel 2011). Tanto, troppo tempo è passato da allora, a giustificare ulteriormente l’attesa spasmodica con cui i tifosi si stanno avvicinando all’evento odierno.

Sorteggio Champions League quarti di finale, la diretta tv

Il sorteggio odierno dei quarti di finale di Champions League sarà visibile in diretta tv, in chiaro, su Canale 20 dalle 12. Gli abbonati a Sky possono seguirlo in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno dalle 11.55. Su entrambi, ampi approfondimenti in studio con commenti e interviste ai protagonisti.

Su Sky, a seguire, ci sarà anche la diretta dei sorteggi di Europa (alle 13) e Conference League (dalle 14) che definiranno gli accoppiamenti di quarti e semifinali delle due competizioni.

La diretta streaming

Ampia la copertura streaming del sorteggio dei quarti di Champions League. Gli abbonati a Sky possono seguirlo su SkyGo, selezionando i canali indicati precedentemente.

Diretta streaming anche su Amazon Prime Video sempre alle 12. L’emittente streaming del colosso dell’e-commerce – lo ricordiamo – trasmetterà uno dei due match dei quarti di finale in programma di mercoledì sia all’andata che al ritorno con la scelta che ricadrà ovviamente su quelli con le italiane in campo.

Sorteggio visibile in streaming anche su Mediaset Infinity e, infine, in chiaro sul canale YouTube della Uefa, al quale è possibile accedere anche dal sito ufficiale uefa.com.