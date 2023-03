Sorteggio Quarti Champions League: sarà Milan-Napoli, possibile Derby in semifinale

Champions League, il sorteggio dei quarti di finale con l’avversario del Milan, tornato tra le prime otto d’Europa dopo undici anni di assenza

Sarà Milan-Napoli ai quarti di finale. Il sorteggio dell’urna di Nyon ha sancito quella che sarà la prima sfida europea tra le due squadre che si affronteranno per tre volte in 15 giorni ad aprile se consideriamo anche il match di campionato in programma il 3 aprile.

Sarà il Milan a disputare l’andata in casa tra l’11 e il 12 aprile. Il ritorno, al Maradona, la settimana seguente. La sfida tra rossoneri e partenopei è incrociata in semifinale con quella tra l’Inter e il Benfica.

A completare i quarti di finale le due sfide, incrociate tra loro, tra Real Madrid e Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco

Sorteggio Champions, il live dell’evento

12.22: Tra le vincenti di Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco, scaturirà la seconda semifinalista

12.20: Pazzesco, la sfida tra Milan e Napoli è incrociata in semifinale con quella tra Inter e Benfica.

12.18: Bayern Monaco-Manchester City è l’ultimo accoppiamento dei quarti

12.16: MILAN-NAPOLI ai quarti di finale di Champions

12.15: Inter-Benfica, la seconda sfida dei quarti

12.14: Real Madrid-Chelsea, il primo accoppiamento

12.11: C’è Hamit Altintop a sorteggiare gli accoppiamenti dall’urna

12.06: Giorgio Marchetti sta spiegando il regolamento della cerimonia

12.02: E’ partita la sigla della cerimonia di sorteggio. Era dal 2005 che tre italiane non figuravano tra le prime 8 d’Europa

12.00: La cerimonia sta per cominciare. Cresce l’attesa tra i tifosi

L’attesa è terminata. Tra poco il sorteggio di Nyon decreterà gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League in programma tra l’11 e il 19 aprile.

Sette le possibili avversarie del Milan che possono essere sorteggiate dall’urna senza il vincolo sugli accoppiamenti tra squadre della stessa nazionalità. Inter, Napoli, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Chelsea e Benfica, tra queste squadre uscirà la rivale del Milan nel doppio confronto che i rossoneri non disputano dall’edizione 2011-12.

Se si escludono il Napoli e il Manchester City, il Milan ha affrontato almeno una volta, tra gironi e fase a eliminazione diretta, le altre sei squadre presenti nel sorteggio odierno. L’ultima è stata il Real Madrid nei gironi dell’edizione 2010-11.

Non solo i quarti di finale. Il sorteggio odierno decreterà anche gli incroci delle due semifinali in una sorta di tabellone tennistico che sancirà le due compagini finaliste a Istanbul il prossimo 10 giugno.

Milan, l’ultima volta ai quarti di finale

Il Milan ha disputato il suo ultimo quarto di finale in Champions League nel marzo 2012 contro il Barcellona di Messi e Guardiola. I rossoneri di Massimiliano Allegri, anche all’epoca Campioni d’Italia, furono eliminati nel doppio confronto con i catalani. Decisiva la vittoria di quest’ultimi per 3-1 al Camp Nou dopo lo 0-0 dell’andata.

L’anno seguente, il Milan è stato nuovamente eliminato dal Barcellona ma agli ottavi di finale con il 4-0 per i catalani al ritorno che ha annullato il 2-0 firmato Boateng e Muntari a San Siro. Nel 2014, altro ko agli ottavi per i rossoneri contro l’Atletico Madrid di Simeone, ultimo avversario prima di un’assenza dalla massima competizione europea durata sette anni.