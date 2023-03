Spalletti critica Guardiola ma fa la stessa cosa: “Il Milan è favorito”

Il sorteggio dei quarti di Champions League, avvenuto oggi a Nyon, ha stupito tanti. Tutte e tre le italiane sono state inserite nella stessa parte del tabellone e il Milan ha pescato il Napoli.

L’andata si giocherà a San Siro mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno andrà in scena la settimana successiva di martedì, quindi il 18 aprile al Diego Armando Maradona. Tutte le due sfide alle ore 21. Il sorteggio è stato accolto con favore in linea generale da entrambe le parti, non fosse altro per il fatto che sono stati evitati dei colossi come Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco.

La situazione ora si fa molto interessante perché passare il turno significherebbe costruirsi delle grandi chance per raggiungere l’atto conclusivo della competizione, in programma ad Istanbul. Stefano Pioli ha commentato il sorteggio in conferenza stampa e ha ricordato che il Milan ha una grande tradizione in Champions League, e lo stesso ha fatto Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha commentato subito la soddisfazione per il passaggio del turno e il sorteggio.

L’allenatore dei partenopei elogia il Milan: “Avversario importantissimo e allenatore bravo”

Lo ha fatto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli emulando un po’ Pep Guardiola, che qualche giorno fa ha parlato del Napoli come della migliore squadra in Europa al momento. L’allenatore dei campani aveva criticato lo spagnolo, ma anche lui ha messo un po’ le mani avanti.

Queste le sue dichiarazioni all’emittente napoletana: “C’è stata tanta felicità ma dura fino al prossimo turno perché i tifosi meritano altre gioie così. Avrei preferito non incontrare le italiane. Solo gli incompetenti. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque. Nei giorni scorsi ho letto che PSG e City fanno fatica ad arrivare in fondo perché manca loro esperienza. Se è vero questo allora il Milan è favorito per la vittoria finale”.

Molti elogi per la squadra rossonera, che a suo modo di vedere rappresenta un avversario molto complicato: “Una squadra che ha eliminato il Tottenham, per cui rimaniamo obiettivi. Bisogna essere equilibrati nelle valutazioni. Noi conosciamo bene il Milan, una squadra che ha superato il momento di difficoltà e ora vedo in crescita grazie alla bravura del suo allenatore. Affronteremo un grandissimo avversario e vincerà chi sarà più bravo in campo a leggere la partita. Il Milan è un avversario importantissimo sotto tutti gli aspetti”.