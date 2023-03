Svolta Aouar: scelta ufficiale, Bennacer lo accoglie

Clamorosa decisione quella di Houessem Aouar. Adesso è ufficiale la sua scelta, e il rossonero Bennacer ha accolto la notizia con gioia

Se c’è un giocatore che ha infiammato gli animi dei tifosi rossoneri quello è Houssem Aouar. Il talentoso centrocampista è stato infatti accostato al Milan negli ultimi mesi. Da quanto è circolato, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno mostrato un concreto interesse nei suoi confronti, sicuri delle sue qualità e dell’apporto che potrebbe dare alla squadra di Stefano Pioli. Sino ad oggi, però, non c’è nulla di concreto. L’interesse probabilmente è ancora vivo, con Aouar che a fine stagione dirà sicuramente addio al Lione a parametro zero.

Il franco-algerino sogna il salto di qualità da parecchio tempo. D’altronde il suo talento avrebbe meritato e merita ancora oggi il passaggio in una big europea. Centrale di centrocampo o esterno a sinistra, trequartista, la duttilità di questo giocatore gli ha sempre permesso di esprimere al meglio le sue grandi doti. Ma sono soprattutto le sue prerogative offensive ad averlo reso un grande giocatore. Il Lione, in tutti questi anni, ha fatto sempre muro alla cessione, richiedendo somme spropositate per farlo partire.

A giugno, però, non ci sarà più alcun ostacolo. Aouar cambierà aria. C’è il Milan nel suo destino?

Aouar al Milan ad una condizione

Houssem Aouar è seguito da parecchi club oltre al Milan. La possibilità di aggiudicarselo a parametro zero aumenta chiaramente la concorrenza. Ci sono dunque Betis Sevilla, Eintracht Francoforte, e a quanto sembra anche l’Inter sulle sue tracce. Lui ha le idee chiare, nel senso che vuole trasferirsi in una squadra che giocherà la Champions League la prossima stagione. Mantiene alte le ambizioni Aouar, e per questo sta prendendo tempo prima di fare la scelta definitiva.

Non troppo tempo fa era circolata voce che il centrocampista avesse dato totale preferenza al Milan di Stefano Pioli. Gli piacerebbe indossare la maglia rossonera dunque. Ma Maldini e Massara sarebbero davvero pronti all’assalto in estate? Molto dipenderà dallo spazio che si creerà in rosa, soprattutto in zona trequarti. Se ad esempio Brahim Diaz o Yacine Adli dovessero lasciare Milanello, con il primo pronosticato al ritorno a Madrid, allora in quel caso l’affare Aouar potrebbe prendere forma. Ma ad oggi è presto per fare previsioni.

Intanto, il franco-algerino ha preso una decisone molto importante per il suo futuro. Una scelta che potrà avere una certa influenza sul suo prestigio.

Aouar, è ufficiale: scelta l’Algeria

Ci sono stati i tempi in cui Houssem Aouar, all’apice della sua carriera al Lione, ha ottenuto il suo spazio nella Nazionale francese. Era il 2020, e il centrocampista era riuscito a conquistare l’attenzione di Didier Deschamps. Poi, però, nulla più. Ha perso prestigio e lucentezza. Ma lui ha ancora tanta voglia di essere protagonista e di lottare per le grandi cause. Per questo, data la sua nazionalità a metà tra quella francese e quella algerina, ha scelto di giocare per l’Algeria. Una decisione ufficiale la sua e che ha comunicato attraverso un post social.

Nella nazionale africana, Aouar difficilmente faticherà a trovare spazio. Una scelta assolutamente coraggiosa, e che rende l’idea di quanto sia grande la sua voglia di incidere. La notizia è stata molto apprezzata da un rossonero, anche lui algerino. Non possiamo che parlare di Ismael Bennacer, perno del centrocampo del Milan e dell’Algeria. Isma ha dato il benvenuto al nuovo compagno commentato il suo post Instagram con la parola “Benvenuto” e una bandiera algerina accanto. Chissà, soltanto chissà, se i due non possano ritrovarsi presto anche al Milan.