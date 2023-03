Napoli, il difensore non è contento del sorteggio: “Ci dispiace…”

Il calciatore degli azzurri non si è detto particolarmente soddisfatto di aver pescato i rossoneri: la speranza era di evitare le italiane

Ormai non si parla quasi d’altro. Tre italiane nella stessa parte del tabellone di Champions League e il quarto di finale tra Milan e Napoli, con la doppia sfida in programma il 12 e il 18 aprile. I rossoneri hanno la grande chance e ne sono consapevoli.

La squadra di Stefano Pioli trova di fronte a sé una delle squadre migliori di questa stagione, ma l’impresa di arrivare in semifinale non è impossibile e per questo c’è tanta voglia di riuscirci. Stefano Pioli ha spiegato che la Champions è un’altra cosa rispetto al campionato e che il Milan ha una tradizione molto importante in questa competizione. Concetto ribadito anche da Luciano Spalletti ieri a Radio Kiss Kiss Napoli.

Anche il Napoli però sa di avere una grande occasione per fare la storia, perché è cosa ovvia che il Diavolo sia una buona pescata per i partenopei se paragonato a squadre del calibro di Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid. Ad ogni modo la sensazione è che tutte le italiane avrebbero preferito affrontare squadre straniere anche per questo turno.

Di Lorenzo non voleva pescare una squadra italiana

Lo ha affermato anche proprio un giocatore del Napoli. Giovanni Di Lorenzo è stato intervistato da La Repubblica per parlare della magnifica stagione della sua squadra, e tra le sue dichiarazioni c’è anche un commento sul sorteggio con il Milan.

Il terzino destro e capitano dei partenopei ha spiegato al giornale di avere un pizzico di rammarico in merito. Queste le sue parole: “Ora ci aspettano tre sfide dure con il Milan in 17 giorni, compresa quella del 2 aprile in campionato. Non faccio pronostici, solo che ci dispiace aver preso un’italiana. Avremmo evitato volentieri il derby“.

Di Lorenzo si è detto contento non solo per la propria squadra, ma per l’intero calcio italiano, che è tornato a dettare legge in Europa: “Per il calcio italiano è un segnale di riscossa importante. Il nostro movimento sta rialzando la testa ed è un vanto per tutti. In Serie A ci sono squadre forti”.