Pioli ammette: “Ho lavorato male. Non mi aspettavo questo calo”

Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Udinese-Milan: ovviamente c’è delusione per prestazione negativa e sconfitta.

Milan imbarazzante e sconfitto 3-1 dall’Udinese alla Dacia Arena. Terza partita in campionato senza vittorie, 1 punto solo ottenuto. La situazione è drammatica.

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Udinese: “Partita negativa. Quando la squadra sviluppa una gara così, a metà, senza aggressività e attenzione significa che l’allenatore ha lavorato male nella preparazione della partita. Prestazione troppo bassa per il nostro livello”.

Non c’entra la Champions League secondo il mister: “Non è così… Sarebbe grave se stessimo pensare ai quarti di Champions. Arrivare tra le prime quattro in campionato è troppo importante. Non siamo stati al nostro livello. Se scendiamo di livello rischiamo di fare partite del genere. Sono deluso dal nostro lavoro, abbiamo ottenuto troppo poco in campionato. Le preoccupazioni ci sono sempre, dobbiamo sfruttare la sosta per alzare il livello”.

Il cambio di modulo c’entra coi pochi gol? Pioli risponde così: “Nelle altre partite abbiamo rischiato poco e concretizzato poco. Stasera non è questione di modulo, ma di qualità e intensità che non siamo riusciti a mettere in campo”.

Rafael Leao, il tecnico del Milan ne parla in questo modo: “Gli ho chiesto di essere incisivo, dentro la partita, di essere un attaccante. A volte è stato lontano dalla porta, però ha preso il rigore ed è stato pericoloso a volte. Prende palla troppo lontano dalla porta, lavoriamo per cercare di farlo stare più vicino. Non voglio parlare dei singoli, è un problema di prestazione della squadra. Possiamo e dobbiamo fare meglio tutti”.

Il ritorno al modulo con difesa a quattro non è escluso: “Possiamo tornare, valuteremo tutto. Dipenderà dalle nostre condizioni e dalle posizioni degli avversari. Cercheremo di tornare a giocare un calcio più adatto alle nostre caratteristiche. Stasera troppe cose non hanno funzionato”.

Pioli non si aspettava un crollo simile: “Non mi aspettavo tutto questo, non c’erano segnali su cali di attenzione e tensione o situazioni tecnico-tattiche difficili. Ci prepariamo sempre per essere superiori agli avversari. Stasera siamo partiti male e siamo finiti peggio. Dobbiamo lavorare”.

L’allenatore rossonero è fiducioso per il futuro: “Possiamo andare in Champions, dobbiamo fare meglio. Sapremo analizzare gli errori e mettere in campo prestazioni migliori”.