Calciomercato Milan, Brahim Diaz torna in Premier? Doppia richiesta

Ci sono due società della Premier League che stanno pensando a Brahim Diaz, il cui futuro al Milan è fortemente in bilico.

Tra i giocatori che non sanno ancora con quale squadra giocheranno nella prossima stagione c’è Brahim Diaz. Il prestito al Milan scade a giugno e non è chiaro quante chance abbia di rimanere. Sembra molto probabile un rientro al Real Madrid.

Nell’ultimo periodo è trapelata la volontà del club madrileno di prolungargli il contratto e di dargli una chance. In estate se ne andranno sicuramente Marco Asensio ed Eden Hazard, oltre a a Mariano Diaz. Probabile anche l’addio di Dani Ceballos. Tante partenze e quindi tanti cambiamenti nel reparto offensivo dei blancos.

L’ex Manchester City potrebbe essere inserito nel gruppo per poi valutare durante le amichevoli estive se puntarci davvero per la nuova stagione. Il Real Madrid aveva investito 17 milioni di euro per comprarlo nel gennaio 2019 e non ha mai voluto perdere il controllo del cartellino in questi anni di prestito. Non ha mai concesso il diritto di riscatto, segnale della fiducia nel ragazzo.

Calciomercato Milan, Maldini prova a comprare Diaz?

Da un po’ di tempo è emerso il desiderio del Milan di cercare di trattenere Diaz, un giocatore molto stimato dalla dirigenza e anche da Stefano Pioli. Per farlo, però, è necessario fare un investimento abbastanza importante e bisogna capire quale cifra chiedere il Real Madrid se dovesse aprire a una cessione definitiva. Finora si è sempre parlato di un prezzo sui 20 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport aveva raccontato che il club rossonero era disponibile a offrire 16 milioni più bonus per comprare Brahim. Una proposta che potrebbe non bastare per convincere i blancos, sicuri che il fantasista malagueño possa arrivare a valere molto più. Ovviamente, da non escludere l’inserimento di una percentuale sulla rivendita futura come elemento che può sbloccare la trattativa.

Ad oggi, però, la sensazione è che il calciatore farà ritorno in Spagna a fine stagione. Bisogna pure capire se il Milan andrà avanti con Stefano Pioli oppure se valuterà l’ipotesi di cambiare allenatore. In quest’ultimo scenario non è detto che il nuovo tecnico voglia Diaz nel proprio progetto. Ogni discorso sarà rinviato a giugno, quando tutto sarà più chiaro.

Due inglesi puntano Brahim

Secondo quanto rivelato da Fichajes.net, il Real Madrid sta seriamente pensando di confermare Diaz per la prossima stagione e di non valutare eventuali offerte. Sullo sfondo, però, non mancano delle richieste. Due arrivano dalla Premier League.

Il Liverpool e il Newcastle United hanno messo nel mirino l’attuale numero 10 del Milan. I Reds e i Magpies lo stanno tenendo d’occhio, anche se per il momento non c’è una proposta concreta. Vedremo se le cose cambieranno nei prossimi mesi.