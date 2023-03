L’incoerenza di Simone Inzaghi sugli arbitri: Allegri ha ragione. L’anno scorso andava tutto bene?

Inzaghi contro gli arbitri dopo Inter-Juventus, ma dimentica quando i direttori di gara hanno fischiato a favore dei nerazzurri

“E’ una partita fortemente viziata da quello che è successo nel primo tempo. E’ inaccettabile, una cosa troppo grave ai tempi del VAR. Ci vuole rispetto: l’ho rivisto con nove immagini diverse e il gol della Juventus era irregolare. Noi chiediamo rispetto: sono successe due cose gravissime tra Monza e Juventus negli ultimi due mesi“, parlava così ieri sera, Simone Inzaghi dopo il match di San Siro.

Il tecnico dell’Inter faceva, chiaramente, riferimento, alla rete di Kostic, viziata, a suo dire, da un tocco di braccio di Adrien Rabiot. In queste ultime ore non si sta parlando di altro. L’azione che vede protagonista il francese è finita sotto la lente di ingrandimento di tutte le trasmissioni sportive. Immagini davvero chiare, che spazzano via ogni dubbio non sembrano, però, essercene, ma c’è chi è schiarato dalla parte di Inzaghi e chi non vede alcun tocco di braccio da parte di Rabiot. Le polemiche a riguardo, dunque, ci accompagneranno nei prossimi giorni, un po’ come le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

Memoria corta

Inzaghi, infatti, sembra avere un po’ la memoria corta e ha ragione Massimiliano Allegri quando dice che se ti lamenti degli arbitri devi farlo anche quando hai degli episodi a favore. E lo scorso anno non sono mancati gli errori arbitrali che hanno rischiato di influenzare la corsa allo Scudetto e l’elenco dei ‘favori’ all’Inter non è certo corto.

– Nel 2 a 1 contro il Sassuolo, Handanovic abbatte Defrel lanciato da solo a rete.

– Nel 3 a 2 al Napoli, manca l’espulsione a Dzeko, per doppia ammonizione, quando ferma con la mano una ripartenza azzurra.

– Nel 2 a 1 sul Venezia, c’è un fallo di Dzeko su Modolo (la faccia del giocatore veneto non lascia dubbi) in occasione del gol del pareggio di Barella.

– Nell’1 a 1 sul Torino nessuno si accorge del fallo di Ranocchia su Belotti.

Questi sono solo alcuni degli errori, dai quali l’Inter ha tratto vantaggio. I nerazzurri hanno però giovato anche di alcune sviste contro il Milan: a San Siro l’Udinese ha fermato il Diavolo sul pareggio ma il gol bianconero di Udogie era viziato da un fallo di mano. E’ clamoroso, poi, come tutti ricorderete, quello che è successo contro lo Spezia, con il Milan scippato di tre punti per il fischio anticipato di Serra.

Inzaghi recidivo

Inzaghi non è certo nuovo a lamentarsi davanti le telecamere per i presunti torti subiti. Lo aveva fatto anche in occasione del derby della svolta, quello in cui Olivier Giroud si era girato per ben due volte.

Inzaghi mise nel mirino proprio il francese per un suo presunto fallo ai danni di Sanchez: “Scudetto perso? Giroud fa fallo netto su Sanchez, se l’arbitro avesse fischiato sarebbe cambiato tutto”, affermava Inzaghi. Il fallo, però, non sembrava proprio così netto. Ieri il tecnico, come successo nel match Scudetto contro il Milan dello scorso anno, ha giustificato il ko con un errore arbitrale. Davvero una brutta abitudine.