Tonali, il gesto clamoroso e l’annuncio di Howe: “Voleva farlo”

Sandro Tonali è ancora squalificato: lo sarà fino al prossimo agosto. Il centrocampista è stato protagonista di un gesto apprezzato

Doveva essere uno dei grandi colpi dello scorso mercato estivo da pate del Newcastle: un acquisto con il botto per battezzare la qualificazione alla fase a gironi dell’edizione della Champions League. Il riferimento è naturalmente a Sandro Tonali, il regista pilastro del Milan che la scorsa estate lasciò i rossoneri in cambio di un assegno da 60 milioni di sterline, circa 70 milioni di euro.

I Magpies, del fondo sovrano di Riad, avevano ingaggiato il centrocampista sottoponendogli un contratto fino al 2028: nelle intenzioni del tecnico Howe sarebbe dovuto essere il regista della squadra, il fulcro del gioco. Il talento bresciano ha invece disputato appena otto presenze in Premier League – con un gol – 12 totali compreso Champions League ed EFL Cup.

Il caso scommesse ha infatti colpito lui – e Fagioli – ed al centrocampista bresciano è stata infitta una squalifica di 12 mesi con la condizionale. Un durissimo colpo per Tonali che dovrà restare fermo fino al prossimo 27 agosto, con addio anche all’iptesi di oter disputare gli Europei di calcio in Germania con la maglia dell’Italia.

Tonali, il gesto verso il Newcastle: le parole del tecnico Howe

Tonali, dopo la squalifica arrivata dalla Procura Federale della Figc con patteggiamento, è stato squalificato per due mesi – con la sospensiva – anche dalla FA, la Football Association, la Federcalcio inglese. Anche in questo caso c’entrano le scommesse: Tonali ha infatti scommesso anche dopo il suo approdo in Premier League.

Una batosta che ha portato il calciatore ad un gesto ammirevole nei confronti del suo club: il centrocampista, infatti, finché non ritornerà in campo, ha deciso di ridursi lo stipendio. L’annuncio è arrivato dallo stesso tecnico del Newcastle.

“Si sentiva in colpa e voleva farlo – ha spiegato Howe – voleva mostrare alla società di essere dispiaciuto. Era determinato a provare ad imparare qualcosa da quanto accaduto e lasciarsi tutto alle spalle”. Il tecnico ha poi mostrato rammarico per non aver potuto contare su di lui.

“Per il Newcastle sarebbe stato importante, è una frustrazione da allenatore non poter schierare un calciatoredi grande qualità. Avrebbe potuto fare la differenza sicuramente” ha concluso Eddie Howe.