Pioli come Lopetegui: caos totale, i tifosi lanciano una petizione

Il futuro di Stefano Pioli è ancora tutto da scrivere: la situazione del tecnico rossonero è sempre più simile a quella di Lopetegui

Il destino di Stefano Pioli sembra ormai già scritto. Almeno a metà. La cosa più certa sul suo futuro sembra che non sarà più a Milano. L’avventura rossonera, salvo colpi di scena che avrebbero davvero del clamoroso, è giunta ai titoli di coda. Ma non è detto che questo addio prematuro possa coincidere immediatamente con l’inizio di una nuova avventura per il tecnico parmigiano.

Paradossalmente, il futuro di Stefano Pioli mai come in questo momento sembrerebbe legato a quello di Julen Lopetegui, il tecnico che lo avrebbe dovuto sostituire sulla panchina rossonera. Se l’ipotesi di un passaggio di consegne tra i due dovrebbe essere stata ormai definitivamente archiviata, l’allenatore spagnolo e quello italiano potrebbero presto essere legati da un destino parallelo ma molto simile, fatto di rabbia, proteste e petizioni.

Se pochi giorni fa il nome di Lopetegui era infatti diventato un autentico incubo per i tifosi del Milan, pronti a fare le barricate pur di non vederlo seduto sulla propria panchina, al punto da lanciare una petizione ribattezzata #NOPEtegui e in grado di raccogliere migliaia e migliaia di firme in poche ore, a Napoli le cose non stanno andando molto diversamente per Pioli.

Più il suo nome sembra infatti avvicinarsi alla panchina azzurra, più sui social montano le proteste da parte di chi evidentemente, dopo una stagione fatta di delusioni e fallimenti su tutta la linea, aveva sperato di poter ambire a un profilo di maggior carisma. Un profilo come quello di Antonio Conte.

Napoli su Pioli, scatta la protesta dei tifosi: caos totale sui social

Nonostante la rivalità sportiva che divide le due tifoserie, per una volta il popolo partenopeo sembra aver preso ad esempio quello rossonero. Proprio come i milanisti sembrerebbero riusciti a far saltare l’arrivo di Lopetegui grazie il tam tam sui social, quelli del Napoli starebbero cercando di fare lo stesso per evitare un accordo tra De Laurentiis e Pioli.

Il tecnico rossonero, al di là di un palmares comunque di tutto rispetto, non sembra infatti un profilo in grado di scaldare i cuori di un pubblico e una piazza che avrebbe voluto una scelta di altro tipo per rilanciare la squadra ex campione d’Italia dopo una stagione da autentico calvario.

Da #NOPEtegui a #noPioli sui social il passo è stato quindi breve. Nel giro di poche ore, numerosi tifosi azzurri hanno sottoscritto una petizione per mostrare il proprio disappunto per la scelta di Pioli, con la speranza di poter convincere il presidente De Laurentiis a puntare su altri obiettivi.

Non proprio il benvenuto che tutti avrebbero sognato, per il tecnico rossonero, nel giro di poche settimane cacciato malamente dai suoi tifosi al grido di #PioliOut e in questo momento osteggiato anche da quelli che dovrebbero diventare i suoi futuri tifosi, pronti a chiedere il suo esonero ancor prima del suo arrivo. Un destino davvero beffardo per chi, solo due stagioni fa, di questi tempi era celebrato in tutta Italia come il miglior allenatore del nostro campionato.