Fabio Capello, la rivelazione su Davids: “Chiesi al Milan di non farlo”

Fabio Capello, ex allenatore, ha ricordato l’esperienza di Davids con la maglia del Milan ed un aneddoto circa una richiesta precisa alla dirigenza

Il Pitbull, così era soprannominato Edgar Davids. Il centrocampista olandese, nato nel Suriname, è stato uno dei migliori interpreti della mediana nella storia del calcio. Tignoso, recupera palloni straordinario, Davids è 81mo nella speciale classifica pubblicata da World Soccer riguardo i migliori calciatori del XX secolo. Un riconoscimento che fa pienamente capire quanto sia stato impattante nel calcio degli anni ’90.

In Serie A ha giocato con le maglie di Milan, Juventus e, sul finire della carriera, Inter. In rossonero disputò una sola stagione, nel 1996/97, con i rossoneri che prelevarono il giovanissimo calciatore classe ’73 direttamente dall’Ajax, ancor’oggi vera e propria fucina di talenti.

Una stagione e mezza al Milan prima di essere ceduto nel gennaio del ’98 alla Juventus per 16 miliardi di lire: un colpo di mercato che si rivelò un autogol per il club rossonero ed una vera fortuna per i torinesi, per una scelta apparsa – oggi – troppo frettolosa da parte degli uomini mercato meneghini, forse uno dei più grandi errori di mercato del club guidato allora da Berlusconi.

Milan, l’addio di Davids al Milan e la richiesta di Capello

Fabio Capello, allora tecnico di quel Milan ed oggi opinionista televisivo dopo una fulgida carriera in panchina, ai microfoni di Sky ha ricordato proprio quel trasferimento ed il calciatore olandese.

“Davids era forte anche da noi, non solo lì”, chiaro il riferimento alla Juve nell’incipit dell’ex allenatore. “Dal punto di vista comportamentale c’erano stati dei problemi e quindi l’ho dovuto mandare via” l’ammissione di Capello che però ha svelato anche un altro retroscena relativo alla sua partenza.

“Avevo espressamente chiesto che fosse ceduto all’estero e non in un altro club italiano” il suo ricordo, “poi i dirigenti mi dissero di averlo mandato alla Juve ed è andata così”, il suo commento, quasi con un velo di rammarico.

E con la maglia della Juventus Davids ha giocato dal 1997 al 2004 vincendo tre scudetti ed una Supercoppa italiana. A bocca asciutta con il Milan, con l’Inter invece conquistò la Coppa Italia nella stagione 2004/2005. I trofei più importanti, però, li ha conquistati vestendo la maglia dell’Ajax: con i Lancieri, infatti, ha vinto tre campionati, due Coppe ed una Supercoppa olandesi ma soprattutto una Coppa Uefa, la Champions League, la Supercoppa Uefa e la Coppa Intercontinentale per una bacheca completa e davvero con pochi eguali.