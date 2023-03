Calciomercato Milan, l’affare salta: annuncio ufficiale del ds

Il dirigente del club inglese ha spiegato che al momento non sono arrivate offerte dal club rossonero: il prezzo è troppo alto

Fra i vari profili monitorati attentamente dal Milan ce ne è uno che sembra proprio non essere destinato ad approdare in rossoneri. Il Diavolo segue diversi profili e in questi giorni di sosta del campionato lavorerà ancora in tal senso, ma per ora non si è mossa su uno in particolare.

Maldini e Massara stanno portando avanti da diverso tempo il casting per l’attacco in vista dell’estate, perché è nell’aria un’operazione in entrata in quel reparto per i rossoneri. La situazione degli attaccanti in rosa, da Zlatan Ibrahimovic a Divock Origi, allo stesso Olivier Giroud che va per i 37 anni, porta la dirigenza a preoccuparsi di rinforzare il reparto in chiave futura.

Il Milan cerca un nuovo bomber e lo cerca giovane. I nomi fatti in queste settimane sono tanti, da Okafor del Salisburgo a Balogun dell’Arsenal (in prestito al Reims). Tra questi c’è anche il profilo di un giovane brasiliano che si sta rendendo protagonista in Championship, la seconda divisione inglese, con la maglia del Watford. Stiamo parlando di Joao Pedro.

Il ds del Watford nega contatti dall’Italia per Joao Pedro

Il classe 2001 sta facendo ottime cose con le Api londinesi e il suo nome è stato accostato più volte al Diavolo. Con le sue reti, 9 fino a questo momento, il 21enne sta cercando di trascinare la sua squadra ai playoff per provare a centrare la promozione in Premier League.

A smorzare qualsiasi discorso in chiave Milan ci ha pensato però il direttore sportivo del club inglese, Cristiano Giaretta. Il ds è stato intervistato da Tuttomercatoweb durante il TranferRoom Summit di Stamford Bridge. Fra le tante dichiarazioni fatte ai microfoni del portale di mercato, c’è anche quella a proposito del suo attaccante e delle voci sui rossoneri.

Giaretta allontana le voci in tal senso e afferma: “Posso dire che ha un prezzo da Inghilterra, dall’Italia non ci sono arrivate richieste o proposte. Ha tanti estimatori in Premier ma la verità, e ne siamo felici, è che è concentrato al 110% sulla nostra rincorsa ai playoff”. Per quanto riguarda il prezzo a cui fa riferimento il ds, non è facile dare una cifra precisa, ma la Gazzetta dello Sport qualche giorno fa raccontava che la scorsa stagione l’attaccante è stato molto vicino al trasferimento al Newcastle per 28 milioni di euro.

Probabile che l’operazione per strapparlo al Watford ad oggi sarebbe ancora più onerosa. I profili principali su taccuino di Maldini e Massara al momento sono altri