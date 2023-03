Youth League, semifinale Hajduk Spalato-Milan: la UEFA costretta a cambiare, motivo incredibile

Il Milan giocherà la semifinale di Youth League contro l’Hajduk Spalato, la UEFA è stata costretta a prendere una decisione inevitabile

La scorsa settimana il Milan Primavera ha battuto l’Atletico Madrid di Fernando Torres ai quarti di finale di Youth League grazie ai gol del centrocampista Dariusz Stalmach e dell’attaccante El Hilali. Un 2-0 che aveva garantito dunque l’accesso alle semifinali della competizione.

L’Under 19 del Diavolo sta facendo un percorso eccezionale nella competizione europea, a differenza del campionato, nel quale invece stenta e rischia i playout. Il palcoscenico internazionale esalta molto di più la squadra di Ignazio Abate, che ora punta ad arrivare in fondo alla competizione e a regalare una grande gioia anche a tutta la società rossonera. Lo stesso Stefano Pioli ha voluto fare i complimenti ai ragazzi e al tecnico.

In semifinale i giovani rossoneri hanno pescato i forti croati dell’Hajduk Spalato, reduci dal successo per 2-1 contro i tedeschi del Borussia Dortmund e prima ancora dalle vittorie su Shakhtar Donetsk e Manchester City. La partita tra Milan e Hajduk era in programma al Clovray Stadium di Nyon, ma c’è stato un improvviso cambiamento, come riportati dal media croato Sportske.

I tifosi dell’Hajduk convincono la UEFA a cambiare la sede del match

Tuttavia, ciò che colpisce maggiormente è la motivazione di tale modifica. La ragione del cambiamento sta infatti nell’eccessiva richiesta di biglietti da parte dei sostenitori dell’Hajduk.

Questo ha portato dunque la UEFA a convincersi a spostare il luogo in cui si disputerà la partita. La decisione ora è ricaduta sulla città di Ginevra, in un impianto da ben 30.000 posti, al contrario di quello che era stato precedentemente scelto, con una capienza di sole 2.500 unità.

Non si tratta di un esodo occasionale per i tifosi croati perché già nella partita precedente contro il Borussia Dortmund era successa la stessa cosa. Ben 8mila supporters si erano recati al Westfalen Stadion per trascinare i giovani ragazzi dell’Hajduk Spalato al successo. Assisteremo allora senza dubbio a un’altra mobilitazione di massa per questa gara che vale la finale di Youth League. Ricordiamo che in questa competizione non c’è andata e ritorno ma i turni sono a gara unica.